Vermisstensuche und Verletzte: Einsatzreiches Wochenende für die Wasserwacht

Von: Charlotte Borst

Mit einer Drohne suchte die Wasserwacht am Feringasee nach einem vermissten Kind. © Wasserwacht

Das heiße Wetter hat unzählige Besucher an die Gewässer in und um München gezogen und führte zu einem einsatzreichen Wochenende für die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes.

Landkreis - Die ehrenamtlichen Helfer der neun Ortsgruppen der Kreiswasserwacht München waren an Fronleichnam sowie am Samstag und Sonntag für die Badegäste im Dienst.

Appell an die Eltern

Insgesamt haben die Einsatzkräfte 35 Menschen erstversorgt, wovon elf Patienten vom Notarzt abtransportiert werden mussten. Es gab sechs Vermisstensuchen. Glücklicherweise konnten alle Kinder, Ehepartner und Eltern gefunden und die Familien wieder zusammengeführt werden, teilt die Kreiswasserwacht mit. Aus aktuellem Anlass weist die Wasserwacht verstärkt darauf hin, dass Eltern unbedingt auf ihre Kinder achten müssen. „Mehrfach mussten wir uns um Kinder kümmern, die ihre Eltern verloren haben und teilweise auch eigenständig Schwimmversuche unternommen haben. Diese Versuche wären auch beinahe böse geendet, wenn aufmerksame Ersthelfer das nicht verhindert und die Wasserwacht verständigt hätten“, berichtet Michael Welzel, Leiter der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes.

Vermisstes Kind mit Drohne gesucht

Unter anderem gab es einen Großeinsatz am Feringasee, weil eine Mutter am Samstag an der Wachstation ihre sechsjährige Tochter als vermisst meldete. Taucher suchten unter Wasser, Wasserretter, auch auf Wasserwacht SUP-Boards, sondierten die Lage auf dem See, zeitgleich stieg die Drohne in die Luft, um den Uferbereich abzusuchen. Zusätzlich zu den Einsatzkräften der Wasserwacht werden bei Vermisstensuchen die Kräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Rettungsdienstes und ein Helikopter angefordert. Das Kind wurde von der Polizei in einer Kleingartenanlage entdeckt und zu seiner Mutter gebracht.

Radler zieht sich Platzwunde zu

Einer der gemeldeten Unfälle war ein Fahrradsturz am Feringasee. Ein älterer Herr wurde nach einem Fahrradsturz medizinisch durch die Einsatzkräfte der Wasserwacht versorgt. Da sich der Radfahrer ohne Helm eine Platzwunde am Kopf und eine Verletzung am Arm zugezogen hatte, wurde er im Anschluss mit dem Rettungsdienst abtransportiert.

Eine Dame ist am Feringasee umgeknickt. Durch die Schmerzen am Knöchel konnte sie nicht mehr auftreten und wurde deswegen mit dem Boot zur Rettungsstation transportiert. Nach erfolgter Erstversorgung wurde die Patientin zur weiteren Abklärung dem Rettungsdienst übergeben. Laut der aktuellen Statistik 2022 der neun Wasserwachten in und um München wurden bisher schon insgesamt 13 635 Stunden ehrenamtlicher Hilfe aufgebracht und 180 Mal Erste Hilfe geleistet, teilt Pressesprecherin Daniela Haupt von der Kreiswasserwacht München mit.