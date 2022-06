Bürgerfest Unterföhring: Fulminanter Auftakt

Von: Andreas Sachse

Rappelvoll war das Festzelt am ersten Abend des Bürgerfests in Unterföhring. © Dieter Michalek

Tausende Besucher drängten bereits am ersten Abend zum Bürgerfest nach Unterföhring. Ein volles Zelt, gute Stimmung und ein prächtiger Festzug sorgten für einen fulminanten Auftakt.

Unterföhring – Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) ist stolz: Nur zwei Schläge hat er gebraucht, um am Freitag das 36. Bürgerfest mit dem Anstich offiziell zu eröffnen. 2000 Besucher fasst das um diese Zeit bereits bis auf den letzten Platz belegte Festzelt. Und sie alle rufen Kemmelmeyer ihre Begeisterung entgegen. Zwei Jahre hatten die Unterföhringer warten müssen, um endlich wieder gemeinsam feiern zu können. „Jetzt lassen wir’s zischen“, ruft Kemmelmeyer den Leuten zu. Ein dreifaches „A-Hu“ schallt ihm entgegen. Mehrere junge Männer im rot-weißen Dress des FC Unterföhring grüßt mit erhobener Mass.

Zwei Schläge brauchte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer beim Anstich. © Dieter Michalek

Alt-Bürgermeister fährt im Feuerwehr-Oldtimer vor

Gerade eben hat der Zug der Vereine den Festplatz erreicht. Feuerwehr, Schützen, Wasserwacht, Kleingärtner, die Mitglieder vom Taekwondo und Bambinis schoben sich die Jahnstraße entlang; vornweg der quietschrote P3 von der Paten-Feuerwehr aus dem thüringischen Kamsdorf, ein 6-Zylinder von 1965, mit Alt-Bürgermeister Klaus Läßing an Bord. Die letzten Meter sind die schwersten. Nur gut, dass es zum Start am Rathaus drei 50 Liter Fässer Augustiner umsonst gab.

Alt-Bürgermeister Klaus Läßing fährt im Oldtimer der Partnerfeuerwehr aus Kamsdorf vor. © Dieter Michalek

Extra aus Thüringen ist eine Delegation der Partnerfeuerwehr Kamsdorf nach Unterföhring angereist, mit dem Oldtimer P3, ein 6-Zylinder aus dem Jahr 1965. © Dieter Michalek

Die Madl vom Deandlverein Unterföhring stoßen an. © Dieter Michalek

Die Blaskapelle an der Spitze des prächtig anzuschauenden Festzugs taucht ein in eine Wolke verführerischer Düfte von kandierten Früchten, Schoko-Äpfeln, Zuckerwatte. Vorbei an Autoscooter und Kettenkarussell erreicht der Zug das Festzelt, das von einem Moment zum nächsten aus allen Nähten platzt.

Impressionen vom Festzug der Vereine: die Blaskapelle © Dieter Michalek

Festwirt zufrieden

Christian Fahrenschon steht zufrieden lächelnd neben dem Eingang. Nach zweijähriger Pause vermag der enorme Andrang den Festwirt kaum zu überraschen. Als es wieder losging im Frühjahr in Geretsried oder Gmund da habe er bisweilen schon mal durchschnaufen müssen. Inzwischen hat man sich eingegroovt.

Impressionen vom Festzug der Vereine: die Schützengesellschaft Immergrün © Dieter Michalek

Weiteres Programm

Weiter gefeiert wird in den nächsten drei Tagen mit einem vielseitigen Programm. Am heutigen Montag findet ab 12 Uhr der Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen und Steckerlfisch statt. Um 15.30 Uhr verbreiten Donikkl gute Laune Kinderkonzert. Um 19 Uhr gibt es dann Pink Floyd Sound mit „Pinks Choice“ und um 21 Uhr tritt die Queen Cover Band MerQury auf. Der Dienstag ist ab 12 Uhr den Senioren gewodmet. Zu Hendl und Bier gibt es musikalische Unterhaltung mit der Band Acoustic Mix aus Unterföhring. Um 18 Uhr hat die bekannte Wiesnband Cagey Strings ihren Auftritt. Am Mittwoch sorgen die Schotterebner für Stimmung. Sie umrahmen auch ab 18 Uhr den Festabend zu 40 Jahre NordAllianz, moderiert von Baryy Werkmeister,