Funkelnder Perlen-Schmuck aus Handarbeit

Von: Carina Ottillinger

Seit über 30 Jahren bastelt Hildegard Bauer (71) Perlensterne und verkauft sie auf Hobbykünstlermärkten. © gerald förtsch

Jeden Tag bis zum 24. Dezember stellen wir unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ Menschen vor, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute eine Perlenstern-Bastlerin.

Unterföhring – Zuhause hat Hildegard Bauer den Adventskranz mit Perlensternen dekoriert. Mit denen, die noch da waren. „Dieses Jahr habe ich schon so viele Sterne verkauft, dass fast nichts mehr davon übrig ist“, sagt sie und lacht. Sie musste heuer sogar nacharbeiten für die folgenden Märkte. Vielleicht wird die Hobbybastlerin für ihren eigenen Christbaum kurz vor Heiligabend noch schnell ein paar Sterne basteln.

Hildegard Bauer (71) aus Unterföhring stellt seit über 30 Jahren Perlensterne her. Mittlerweile gehören über 60 Modelle zu ihrem Repertoire. Damals war das Basteln ein guter Ausgleich zur Arbeit im Büro. Heute ist es Hobby und Nebenberuf. Die Perlensterne verkauft Bauer auf verschiedenen Hobbykünstlermärkten. Dieses Jahr war sie schon auf den Märkten in Obermenzing, Garching und Unterschleißheim und auch in München, in Feldmoching. „Mir macht das Basteln einfach unheimlich viel Spaß“, sagt Bauer. Auf den Künstlermärkten stellt sie nicht nur ihre Sterne aus. „Ich arbeite manchmal am Stand, sodass die Leute sehen, dass wirklich alles selbst gemacht ist.“ Jeder ist eingeladen zuzusehen und vielleicht zu lernen, wie das Perlenbasteln funktioniert.

Pr Stern zwischen 80 Cent und 8 Euro

Mit etwas Hilfe bringt Bauer auch ihren Enkeln das Perlensternbasteln bei. Ehrenamtlich bastelt sie in der „Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus“ mit älteren Damen. „Ich bereite zuhause alles vor damit es die Seniorendamen leichter haben“, sagt Bauer. „Dann funktioniert alles ganz wunderbar.“

Bauer hat viele Stammkunden, die seit über 20 Jahre bei ihr einkaufen. Die kleinsten Sterne kosten 80 Cent, der teuerste liegt bei 8 Euro. Begeistert erzählt Bauer von ihren Kunden, die sich immer wieder über neue Farben und Formen freuen.

„Man entwickelt sich selbst weiter und probiert immer wieder Neues aus.“

Vor fast vier Jahrzehnten hat Bauer angefangen, die Perlensterne zu basteln. „Ich habe das irgendwo gesehen und dachte, das kann ich ja mal probieren.“ In den ersten Jahren hat sich die Hobbybastlerin in das Thema eingelesen. Es war eine Entwicklung. Einen Kurs hat Bauer nie belegt. Sie hat sich ihr ganzes Wissen selbst angeeignet. „Ich habe mir Bücher gekauft. Einen Muster-Stern auf einem Markt. Den habe ich nachgebastelt und teilweise verändert“, sagt Bauer. „Man entwickelt sich selbst weiter und probiert immer wieder Neues aus.“

Viele Materialien braucht ein Perlenstern nicht. Gute Perlen, stabiler Draht, Schere – und Zeit. Für kleine Perlenengel braucht Bauer eine halbe Stunde. Für große dreidimensionale Sterne ist die Bastlerin eineinhalb Stunden beschäftigt. Die Perlensterne kann Bauer nur bei Tageslicht herstellen. Die winzigen Perlenlöcher sind nur bei gutem Licht erkennbar.

Hinter den Perlensternen steckt eine bestimmte Technik. Jedes Modell hat eine eigene Struktur. „Den Draht muss man unbedingt gegenfädeln, um eine Spitze mit einem stabilen Stand hinzubekommen“, erklärt Bauer. „Danach kann man wieder mit dem Draht durch die Perlen.“ Draht gegenfädeln, zuziehen, Perlen aufstecken, am Mittelring befestigen. Manchmal passiert es mal, dass Bauer nicht weiterkommt. Dann heißt es: weglegen und später wieder anfangen. In einer kleinen Teepause kommen eh die besten Ideen.

Zur Serie: Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen.