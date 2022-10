„Ganz besonderer Tag“: Endlich Grundstein für neues Feuerwehr-Haus gelegt

Von: Andreas Sachse

Angepackt haben (v.l.) Andreas Axenbeck, Architekt Christian Lanzinger (dahinter), Florian Klietsch und Alois Riederer sowie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer und Kommandant Michael Spitzweg bei der Grundsteinlegung. © Dieter Michalek

Der Grundstein für das neue Feuerwehr-Haus in Unterföhring ist gelegt. Einziehen können die Einsatzkräfte aber wohl erst in zwei Jahren.

Unterföhring – Der Grundstein für das neue Feuerwehr-Haus in Unterföhring ist gelegt. In zwei Jahren hofft die Gemeinde, den Neubau an der Münchner Straße ihrer Wehr übergeben zu können. Vorausgesetzt, die verbleibende Bauzeit bleibt problemfrei.

Es ist ein langer, mitunter steiniger Weg gewesen bis hierher. Da waren sich alle einig. Seit der feierlichen Grundsteinlegung richtet sich der Blick der Feuerwehr allerdings in die Zukunft. Dass Kommandant Michael Spitzweg von einem „ganz besonderen Tag“ sprach, lag nicht nur daran, dass Feuerwehr „so oft kein neues Haus“ erhalten hat. Er hatte die zurückliegenden Jahre vor Augen, „einen Weg, der nicht immer einfach war“.

Aus dem Jubiläumsgeschenk wird nichts

Den Schlüssel für ihr neues Heim hätte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) seiner Feuerwehr am liebsten schon im kommenden Jahr zum 150-jährigen Jubiläum „als Geschenk“ übergeben. Vergangenen November aber zwang eine Firma der Gemeinde eine Überprüfung der Vergabe für Baumeisterarbeiten auf. Neun Monate und viel Geld gingen verloren. Statt mit zuletzt 23,9 kalkuliert man seither mit 27,2 Millionen Euro. Der Wunschtermin war nicht mehr zu halten.

Schon in den Vorjahren war es zu Verzögerungen gekommen, als man wohl zu lange an dem Plan festhielt, den Standort in der St. Florian Straße zu erhalten. Das alte Feuerwehrhaus von 1979 lässt sich aber nicht mehr erweitern. Für den auf dem Parkplatz gegenüber geplanten Neubau hätte die komplette Straße verlegt werden müssen. Das wollte am Ende niemand. Seit dem Gemeinderatsbeschluss von 2013, der Feuerwehr ein adäquates Heim zu beschaffen, waren fünf Jahre vergangen.

„Beharrlichkeit und viel Geduld“ habe man aufbringen müssen, um Hindernisse dieser Art zu überwinden, erinnerte Kommandant Spitzweg an die zurückliegenden Schwierigkeiten: „Jetzt stehen wir stolz vor den Fundamenten unseres neuen Feuerwehrhauses.“

Die Zeitkapsel beinhaltet unter anderem einen Helm, ein Abzeichen und ein Gruppenfoto der Mannschaft. © Dieter Michalek

Auf 5360 Quadratmetern bietet der zweistöckige Klinkerbau Platz für bis zu 150 Einsatzkräfte, zehn Fahrzeuge, eine Drehleiter, zwei Boote und einen Oldtimer. Es gibt einen Fitnessraum, ein gemütliches Stüberl für den Feuerwehrverein und, so Spitzweg, „das Herzstück jeder Feuerwehr“, eine ziemlich große Küche („ohne Mampf kein Kampf“). Für neun Feuerwehrleute und Familie sind Dienstwohnungen auf dem Dach vorgesehen.

Stolz drückten sich auch in den Beigaben aus, die mit dem Grundstein im Fundament versenkt wurden. Der Feuerwehrvereinsvorsitzende hatte kurzzeitig anscheinend andere Pläne, besann sich aber eines Besseren. Die Zeiten, da ein lebender Zweibeiner als Bauopfer eingemauert wurde, seien vorüber, bekannte Andreas Axenbeck mit einem Lächeln im Gesicht. Gegen böse Geister sollen stattdessen Helm und Käppi der Feuerwehr, Mannschaftsfoto und ein Jahresrückblick helfen. Außerdem aktuelle Ausgaben der vor Ort erhältlichen Tageszeitungen. Für einen Moment stellte Axenbeck sich vor, in die Gesichter derer zu blicken, die dereinst die Zeitkapsel öffnen: „Terror-Oma Elisabeth wollte Lauterbach entführen“, heißt es da und „Männer sollen im Stehen pinkeln“. Ob diese Leute sich den Kopf darüber zerbrechen werden, wer, zur Hölle, Elisabeth ist und was wohl ein Lauterbach sein mag. Axenbeck jedenfalls zuckte kurz mit den Schultern und gab noch ein Bier namens „Löschzwerg“ dazu.

