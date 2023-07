Personalwechsel in Grünen-Fraktion

Von: Andreas Sachse

Teilen

Der Neue: Peter Scholler (r.) sitzt ab sofort für die Grünen im Unterföhringer Gemeinderat. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) vereidigte ihn in der jüngsten Sitzung. © gerald förtsch

Nach drei Jahren im Gemeinderat in Unterföhring verlässt Stephanie Moser (Grüne) das Gremium. Ihr Nachfolger wurde schon vereidigt.

Unterföhring – Im März 2020 für die Grünen in den Unterföhringer Gemeinderat gewählt, hat Stephanie Moser ihr Mandat nach nicht mal einer Amtsperiode niedergelegt. Sie zieht um. Nachrücker Peter Scholler übernimmt ab sofort ihre Aufgaben im Gemeinderat und in der Fraktion.

Stephanie Moser (Grüne) legt ihr Mandat nieder. © Gerald Förtsch

Bloß drei Jahre im Gemeinderat tätig zu sein, das hatte sich Moser wahrscheinlich so nicht vorgestellt. Die unter anderem im Finanzausschuss sowie im Jugend- und Kulturausschuss engagierte Grüne trat mit ihrem Mandat für eine demokratische, umweltbewusste und soziale Gesellschaft ein. „Mir liegt eine Gemeindeentwicklung am Herzen, die sich an den Bedürfnissen von Mensch und Natur orientiert“, hatte sie ihre Entscheidung seinerzeit begründet, sich im Gemeinderat zu engagieren. Mit der Familie lebt die im benachbarten Ismaning aufgewachsene Moser seit 2016 in Unterföhring. Zwischenzeitlich hielt sie sich in München und in Salzburg auf. Weshalb sie Unterföhring nun den Rücken kehrt, verriet sie nicht.

Im Anschluss an seine Vereidigung gab Nachrücker Scholler bekannt, „nach Kräften gute Arbeit abliefern“ zu wollen, sich richtig reinzuhängen. Scholler landete bei der Kommunalwahl 2020 auf Listenplatz 5 der Grünen. an