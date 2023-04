Geothermie-Chef kritisiert: Oberbayerische Behörden verzögern Bundesrecht

„Gute Vorhaben werden zerbröckelt“

Ob Energiepreisbremse oder Baugenehmigung: Die Regierung von Oberbayern und das Finanzamt lassen das Unterföhringer Geothermie-Unternehmen „Geovol“ warten. Das kritisiert der Chef nun scharf.

Unterföhring – Was die Bundesregierung in Berlin für den Klimaschutz beschließt, setzen Behörden in Bayern nicht überall zügig um. Wie das die Unterföhringer Gemeindetochter Geovol beim Ausbau der Geothermie bremst, schildert Geschäftsführer Peter Lohr: „Was die Ampel-Regierung in einigen Punkten beschließt, hat uns sehr viel gebracht. Die guten Vorhaben werden aber auf unteren Ebenen zerbröckelt.“

Die Geovol baut derzeit ein öl- und gasbetriebenes Stützheizkraftwerk im Süden nahe der Basispyramide auf einem Areal, das von Schnellstraßen umschlossen ist. Es dient der Absicherung im Notfall: „Weil wir vertragliche Lieferverpflichtungen haben, brauchen wir für den unwahrscheinlichen Fall, dass zum Beispiel ein Stromausfall unsere Pumpen stilllegt, eine Gas- und Öl-Versorgung. Aber eigentlich soll dieses Stützheizkraftwerk nie laufen.“

Den Bauantrag schickte Lohr im Oktober 2021 zur Regierung von Oberbayern. „Wir haben erwartet, dass ein Jahr später die Genehmigung vorliegt, und wir im Oktober 2022 mit dem Bau beginnen.“ Die Naturschutzbehörde prüfte im Dezember 2021, ob im Bauareal Haselmäuse und Zauneidechse leben. Man könne diese Tierarten dort nicht ganz sicher ausschließen. Die Geovol solle ein Jahr warten, Tierarten kartieren und die Fläche genauer untersuchen, so die Antwort.

„Insgesamt haut es so nicht hin“

Um trotzdem schneller voranzukommen, beantragte Lohr eine Ausnahmegenehmigung. „Das war sehr aufwendig.“ Das bewirkte im Dezember 2022 eine Vorerlaubnis. Die Geovol durfte Gehölz entfernen. „Dann haben wir im Januar, Februar massiv bei der Regierung nachgehakt, so kam Bewegung rein.“ Am 31. März traf die erhoffte Baugenehmigung ein. Wegen der sechsmonatigen Verspätung wird das Stützheizkraftwerk nicht zur Heizperiode 2023 fertig. Ihre vielen neuen Interessenten kann die Geovol erst ab Frühjahr 2024 versorgen. „Obwohl der Ausbau der erneuerbaren Energien als Ziel vorrangig oder zumindest gleichwertig zu Natur- und Denkmalschutz behandelt werden soll, hat uns das Thema Naturschutz einige Monate gekostet“, moniert Lohr: „Insgesamt haut es so nicht hin.“ Die Mitarbeiter bei der Regierung machten sicher einen guten Job, hätten aber Vorgaben zu beachten, „die mit dem Willen aus Berlin offenbar nicht im Einklang stehen“.

Lohr nennt ein weiteres Beispiel, wo Erleichterungen aus Berlin nicht ankommen: Wegen der hohen Energiepreise hat der Bundestag die Senkung der Umsatzsteuer für Fernwärme zum 1. Oktober 2022 von 19 auf sieben Prozent beschlossen. Das Bundesrecht erlaubt den Versorgern, dass sie rückwirkdend fürs ganze Jahr sieben Prozent berechnen. Die Geovol setzte die Kostenerleichterung um: „Wir haben den Kunden eine Jahresrechnung mit sieben Prozent gestellt und allen die zwölf Prozentpunkte zurückgezahlt, insgesamt locker 550 000 Euro.“ Während Lohr erwartete, das Geld binnen drei Wochen erstattet zu bekommen, kündigte das Finanzamt München zwei Monate später eine Umsatzsteuersonderprüfung an. „Mitte März stellte der Prüfer fest, dass bei uns alles passt“, aber Lohr wartet immer noch auf die ersehnte Rückzahlung. Kein Geld, kein Steuerbescheid, gar nichts: „Eine halbe Million für drei Monate, das muss ein Unternehmen erst mal verdauen!“ Hätte die Geovol nicht die Gemeinde Unterföhring im Rücken, wir hätten erhebliche Probleme.“

