Gute Nachrichten für den Kletter-Nachwuchs: Boulderwand öffnet wieder

Kehrtwende im Fall der Boulderwand am Heustadl: Der Gemeinderat finanziert die nötige Fluchttreppe nun doch. Nicht ohne Diskussion. Die Rede war gar von einem „Schwarzbau“.

Unterföhring – Sinneswandel im Gemeinderat Unterföhring: Die Kinder und Jugendlichen dürfen die Kletterwände auf der Jugendfarm nun doch wieder nutzen. Am Heustadl wird eine zweite Fluchttreppe angebaut. Dafür stimmten PWU und SPD mit 14:9.

Die Freude der Kinder und Jugendlichen wird groß sein. Rund 50 große und kleine Helfer aus Unterföhringer Familien hatten seit 2014 die Wände im Obergeschoss der Scheune mit Holz verkleidet und Kletterrouten montiert. Unterstützt von Pädagogen des Kreisjugendrings (KJR) und dem Verein „Mehr Spielraum für Kinder“ hatten sie den Klettertreff ehrenamtlich errichtet und durch Spenden finanziert. Die Gemeinde steuerte nur die Bodenmatten bei.

Allerdings haperte es am Brandschutz. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) wollte das Projekt daher mit einer zweiten Fluchttreppe und einer Nutzungsänderung auf eine rechtlich einwandfreie Basis stellen. Die Kosten für die Außentreppe hatte eine Architektin auf 57 000 Euro geschätzt.

Doch die Mehrheit im Gemeinderat (10:11) zog nicht mit. Vielmehr sollte im Jugendzentrum „Fezi“ im Zuge einer Sanierung ein Boulderbereich entstehen.

Daraufhin schaltet sich im Februar der neu gewählte Jugendbeirat ein. In seinem ersten Antrag forderte er die Beibehaltung der Boulderwand. Im März wurde die öffentliche Diskussion im Gemeinderat dann aber kurzfristig doch wieder abgesetzt. Weil Anträge des Jugendbeirats aber innerhalb von drei Monaten zu behandeln sind, stand das Thema am Donnerstag an und führte zu einer hitzigen Debatte.

Bei Kletter-Verbot: „Mit würde das Herz wehtun“

„Es ist ein Schwarzbau, den wir jetzt im Nachhinein heilen sollen“, stellte Johannes Mecke (Grüne) fest und lehnte eine Nutzungsänderung ab. Ebenso Josef Ebert (CSU): „Fakt ist, der Raum ist geplant und genehmigt als Heustadl. Es artet dort immer mehr zum Abenteuerspielplatz aus.“ Die CSU kritisierte die Kosten für die Fluchttreppe, wollte einer Rutsche als Fluchtweg jedoch zustimmen. Kemmelmeyer sicherte zu, dass das Bauamt drei Angebote für die Treppe einholen werde, das günstigste werde genommen. Für Lorenz Ilmberger (CSU) lassen sich Futter, Lebewesen und Boulderwand nicht vereinbaren: „Das ist, wie wenn ich einen Schafstall im Bürgerhaus einrichte.“

Doch die Befürworter setzten sich nach einstündiger Debatte durch: „Mir würde es im Herzen wehtun, wenn die Kinder dort nicht mehr bouldern dürften“, sagte Udo Guist (PWU), „was da entstanden ist, ist super und mit viel handwerklichem Geschick gebaut.“ Günther Ernstberger (PWU) hat Vertrauen zu den Pädagogen: „Wir müssen Entwicklungen mitmachen und die Entscheidung, was dort realisiert wird, dem Verein und dem KJR überlassen.“ Auch Philipp Schwarz (SPD) schloss sich – anders als im Dezember – dieser Überzeugung an: „Die Farm tut uns als Gemeinde gut. Ich möchte das Engagement nicht kaputtmachen und Leute nicht demotivieren.“

icb

