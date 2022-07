Halteverbot im Gewerbegebiet

Halteverbote gelten ab sofort im Gewerbegebiet. © Beispielfoto: Sebastian Kahnert

Parken darf man im Unterföhringer Gewerbegebiet ab sofort nur noch in markierten Flächen - und maximal für drei Stunden.

Unterföhring - Im Unterföhringer Gewerbegebiet östlich der S-Bahn darf man ab sofort nur noch auf ausgewiesenen Flächen und für maximal drei Stunden parken. In nicht gekennzeichneten Flächen gilt absolutes Halteverbot. Ein entsprechendes Parkraumbewirtschaftungskonzept, das der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Januar diesen Jahres beschlossen hatte, ist in Kraft getreten. Wer sein Auto länger als drei Stunden abstellen möchte, soll die gemeindlichen Parkmöglichkeiten nutzen, die Tiefgarage an der Jahnstraße und das Parkhaus an der Dieselstraße. So will die Kommune die Stellplätze im Straßenraum für Kurzzeitparker, Besucher und Kunden freigehalten.

„Nach einer kurzen Kulanzzeit werden Verstöße regelmäßig geahndet“, teilt das Rathaus mit. Die Stellplätze für Radfahrer im Gebiet hat man derweil deutlich ausgeweitet. Seit Mitte Juni ist zudem an den vier E-Ladepunkten am S-Bahnhof zwischen 7 und 20 Uhr das Parken auch für E-Autos nur erlaubt, wenn geladen wird – maximal vier Stunden lang. Das Fahrzeug muss also mittels Ladekabel mit der Elektroladestation verbunden sein und die Parkscheibe muss ausgelegt werden.