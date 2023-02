Hausbesitzer für 99 Jahre: Richtlinien für Einheimischen-Modell in Arbeit

Von: Charlotte Borst

In Unterföhring sollen Reihenhäuser über das Einheimischen-Modell entstehen. (Symbolbild) © IMAGO / Hans Blossey

Die Gemeinde Unterföhring erarbeitet derzeit die Richtlinien für ihr erstes Einheimischen-Projekt. Unter anderem ist ein Zuschuss zur Erbpacht geplant.

Unterföhring – Erstmals soll es in Unterföhring ein Einheimischen-Projekt mit Erbpacht geben. Der Gemeinderat diskutiert derzeit die Richtlinien. Der Vorteil: Das Grundstück bleibt in kommunaler Hand. Wer den Zuschlag für ein Grundstück erhält, baut auf eigene Kosten und überweist der Gemeinde für die Nutzung des Grundstücks jährlich eine Pacht.

Wo in Unterföhring Reihenhäuser in Erbpacht entstehen und wie viele es sein sollen, ist noch nicht spruchreif. „Die erste Idee war, am Römer- und Germanenweg ein Fleckerl rauszupicken, aber grundsätzlich werden die Regeln für das gesamte Gemeindegebiet erarbeitet“, sagt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU).

Wer ist antragsberechtigt?

Weil Wohnraum im Großraum München unbezahlbar wird, gehen erste Gemeinden – wie auch Neuried – dazu über, ihre wenigen Grundstücke zu behalten und zu verpachten. So können auch künftige Generationen noch lenken, was gebaut wird. Diese Überlegungen haben den Unterföhringer Gemeinderat zum Umdenken bewegt. Lange verfolgte die Gemeinde das klassische Einheimischenmodell, bei dem Grundstücke an Bewerber vergünstigt verkauft wurden. Dafür gab es nun im Gemeinderat keine Mehrheit mehr. So kam auf Antrag von CSU und PWU das Einheimischenmodell in Erbpacht in die Diskussion.

Eine Kanzlei hat im Auftrag der Gemeinde Vergaberichtlinien entwickelt. Fest steht: Der Gemeinderat will die Höhe des Bodenrichtwerts und den Erbpachtzins mit jeweils 50 Prozent subventionieren, denn das sei rechtlich möglich. Die Fraktionen müssen noch festlegen: Wer ist antragsberechtigt? Welche Einkommenskategorie wird anvisiert? Welche Bedingungen müssen Bewerber erfüllen? Wie regelt ein Bonuspunktesystem fair die Rangfolge der Bewerber, falls sich mehr Personen bewerben, als Grundstücke zur Verfügung stehen? Und das sei ja zu erwarten, wie Kemmelmeyer in der Gemeinderatssitzung ergänzte.

Erbpachtzins bei drei Prozent

Der Erbpachtzins soll bei drei Prozent liegen. Das beschloss der Gemeinderat mit den Stimmen von PWU, CSU, SPD und FDP mit 18:1. Eine Gegenstimme kam von Stephanie Moser (Grüne). Sie findet ein Erbpacht-Modell unfair. Auf Nachfrage erklärte sie, dass kommunale Grundstücke an Genossenschaften für Geschosswohnungsbau vergeben werden sollten, so könnten mehr Menschen günstigen Wohnraum finden.

Rechenbeispiel Bei einem angenommenen Bodenrichtwert von 2500 Euro pro Quadratmeter für Unterföhring und einer Subventionierung von 50 Prozent durch die Gemeinde läge der Wert für ein 200-Quadratmeter-Grundstück bei 250 000 Euro. Bei einem Pachtzins von 3 Prozent müssten Erbpachtnehmer jährlich 7500 Euro an die Gemeinde zahlen, was Unterföhring nochmals um 50 Prozent reduzieren will, sodass man die möglich Pacht bei 3750 Euro läge. icb

Die Laufzeit des Vertrags wird 99 Jahre betragen, wobei sich ein Erbpachtnehmer verpflichtet, das Grundstück selbst zu bewohnen. Dieses Recht kann er auf Ehepartner und Kinder übertragen, ansonsten fällt das Grundstück an die Gemeinde zurück. Die SPD kann diesen Regelungen grundsätzlich zustimmen. Thomas Weingärtner (SPD) wollte aber ausschließen, dass Kinder erben, die sehr vermögend sind. „Dann würden sie ein soziales Entgegenkommen erhalten, das sie als Antragsteller nicht bekämen.“ PWU-Fraktionssprecherin Simone Spratter sah es anders: „Auch der emotionale Aspekt ist wichtig, wenn ich mein Elternhaus verliere, weil ich zu viel verdiene.“ Die Mehrheit wollte hier keine Zusatzregel einbauen.

Für den Fall eines Hausverkaufs deckelt die Gemeinde den Verkauf durch eine Obergrenze, um Immobilienspekulation vorzubeugen. Eine zeitweilige Untervermietung sollte möglich sein, riet Jurist Bundlechner: „Zum Beispiel, wenn der Erbpachtnehmer zwei Jahre beruflich im Ausland arbeiten muss.“

