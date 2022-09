Zu links, zu grün, zu teuer: Helmut Markwort (FDP) kritisiert Öffentlich-Rechtliche und fordert Reform

Von: Andreas Sachse

Vetternwirtschaft und Verschwendung wirft Helmut Markwort, FDP-Landtagsabgeordneter, dem ÖRR vor. g. förtsch ÖRR gesteuert von „grüner Mafia“ Zwergensender einschränken © Gerald Förtsch

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat FDP-Landtagsabgeordneter Helmut Markwort bei einer Diskussion in Unterföhring scharf kritisiert. Er fordert Reformen.

Unterföhring – Zu weit links, zu grün, zu teuer: Focus-Gründer Helmut Markwort (85) will den öffentlich rechtlichen Rundfunk (ÖRR) reformieren. Mit seinen nicht neuen, gleichwohl provokanten Thesen hat der FDP-Landtagsabgeordnete nun bei den Liberalen in Unterföhring vorgesprochen.

Der Skandal um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kam zur rechten Zeit. Neben CDU-Chef Friedrich Merz zählt Markwort zu den lautstärksten Befürwortern einer Strukturreform im ÖRR. Seine Ansprache in Unterföhring findet sich nur Stunden später fast wortgleich in seinem „Tagebuch“ online im Focus wieder. Wasserkopf, Filz, Vetternwirtschaft, Verschwendung: Die Vorwürfe in der Reformdebatte um die Öffentlich-Rechtlichen sind bekannt. Als Journalist versteht es Markwort, die Kritik in griffigen Thesen auf die Spitze zu treiben. Wobei er sich als Mitglied des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks als Fachmann und als Einzelkämpfer darzustellen weiß („Ich, der am meisten davon versteht“).

Rundfunkanstalten gesteuert von einer „grünen Mafia“

Bei der Unterföhringer FDP, wo Markwort auf Einladung von Gemeinderat Veit Wiswesser und Ortschef Daniel Kortmann im Gasthof in der Bahnhofstraße sprach, kam seine Kritik gut an. Aus München war das liberale Führungsduo, Michael Ruoff und Jennifer Kaiser, herbei geeilt, um Details aus seinem Sofortprogramm zu erfahren, das Markwort auf der nächsten Klausurtagung der Liberalen präsentieren will.

Die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen trieb er in Unterföhring auf die Spitze: Die Rundfunkanstalten würden von einer „grünen Mafia“ gesteuert. Grüne und linke Kräfte säßen an den Hebeln. Den „Fall Schlesinger“ nahm er als Beispiel, um „Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen“ zu beanstanden. Daran etwas zu ändern würde wahnsinnig schwer, da Ministerpräsidenten in den Ländern an ihren Pfründen festhalten würden. Das duale System aus Öffentlich-Rechtlichen und Privaten erklärt er für gescheitert. Bei den als bürgerlich-konservatives Gegenstück erkorenen Privaten habe sich der Kommerz durchgesetzt.

Zwergensender einschränken

Seine Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Eine junge Frau erinnerte daran, während der Pandemie mit Impf-Kritik ins Abseits gerückt zu sein. Ein Zuhörer geißelte „grün-versiffte“ Mandatsträger. Sich als Anhänger einer bürgerlichen Partei zu outen, würde in heutigen Zeiten als „degoutant“ (abscheulich) empfunden, pflichtete Markwort bei. Seine Vorschläge für einer Strukturreform: Von 8,4 Milliarden Euro an Beiträgen flössen 40 Prozent in die Programmgestaltung. Der Rest versande in „x-fach Abteilungen für Verwaltung und Technik“. Markwort will die Öffentlich-Rechtlichen zentralisieren. Zwergsender wie Radio Bremen, die kaum mehr als die Ziehung der Lottozahlen zur Programmvielfalt beitrügen, sollten zwei Stunden abends regional gestalten dürfen. Der WDR und der für vier Länder zuständige NDR stehen als Positiv-Beispiele: „Gibt es ein Radio Sachsen oder ein Radio Thüringen? Nein!“

In der Strukturreform des ÖRR hat Helmut Markwort ein zugkräftiges Thema für sich und für die FDP für die Landtagswahl 2023 gefunden. Bei der tritt der 85-Jährige allerdings nicht mehr im Stimmkreis München- Land Süd an, sondern im Landkreis Freising.

