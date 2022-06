Im Bürgerhaus bleibt die Küche kalt: „Sallis Kitchen“ nach halbem Jahr schon wieder geschlossen

Von: Charlotte Borst

„Qualität braucht Hände“, sagt Engin Sali. Doch Personal ist in der Gastronomie gerade schwer zu finden. © PRIVAT

Das war ein kurzes Intermezzo: Nach nur einem halben Jahr ist „Sallis Kitchen“, das Restaurant im Unterföhringer Bürgerhaus, schon wieder geschlossen. Schuld daran: ein plötzlicher Personalengpass.

Unterföhring – Das hatte man sich in Unterföhring wirklich anders vorgestellt. Bis auf weiteres ist „Sallis Kitchen“ im Bürgerhaus Unterföhring geschlossen. Seit Oktober servierten hier Geschäftsführer Engin Sali und sein Team raffinierte Snacks und außergewöhnliche Gerichte. Sie verwöhnten Festgesellschaften mit Catering und sorgten für die kulinarische Umrahmung von Kulturveranstaltungen. Doch seit zwei Wochen ist die gerade erst wiedereröffnete Gastronomie geschlossen. Ein Personalengpass zwang Sali schlagartig zur Schließung.

„Ein gutes Restaurant steht und fällt mit dem Personal. Wenn ich meinen Qualitätsanspruch nicht halten kann, ist es für mich nicht vertretbar, den Laden weiterzuführen“, erklärt Sali, der seit einem halben Jahr seine ganze Energie für seinen Traum investierte. Er sei von seinem Konzept überzeugt: „Wir stehen für Qualität und haben mit unserer hochwertigen Küche eine Duftmarke gesetzt und viele Stammkunden gewonnen. Aber ich kann diesem Anspruch nicht allein mit einem Koch und einer Servicekraft gerecht werden. Das ist nur mit einem kompletten Team und mehreren Köchen zu stemmen.“ Personal sei aber rar. „Das geht ja nicht nur mir so“, sagt Sali.

Entscheidung „unendlich schwer gefallen“

Die Entscheidung schließen zu müssen, sei ihm „unendlich schwer gefallen“. Aber es sei die einzig sinnvolle Lösung. „Wir werden uns neu sammeln und in ein paar Wochen mit ganzem Elan zurückkommen“, verspricht er.

Die Schließung sorgt für einige Aufregung. „Von Ärger bis Verständnis reichen die Reaktionen“, sagt Kulturamtsleiterin Barbara Schulte-Rief. „Wir sind laufend im Gespräch mit Herrn Sali. Es ist die absolute Personalkatastrophe.“ Leider sei ein Koch in die Schweiz ausgewandert. Im April seien wochenweise Notköche eingesprungen. Corona verschärfte die Lage. „Dabei war der Start gut gelungen“, findet Schulte-Rief. Die Gemeinde ließ ein Eisfenster einbauen und im Wirtsgarten einen neuen Boden verlegen. Sali selbst investierte in Mobiliar und Ausstattung. Seit März gab es neben Restaurantbetrieb, Catering, Pralinen- und Tortenverkauf auch Eis im Hörnchen oder in kreativen Eisbecher-Variationen auf der Terrasse. Viele Gäste schätzten das neue Interieur und nahmen bei einem Drink in Samtsesseln oder auf Barhockern Platz. Jetzt müssen sie damit auf die Wiedereröffnung warten, bis engagiertes Personal gefunden ist.

Auch Unterschleißheim sucht einen Wirt für das Bürgerhaus, ebenso wie die Stadt Germering, die in ihrer Ausschreibung die Festsetzung der Pachthöhe sogar dem Wirt überlässt.

