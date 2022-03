In Würde leben bis zum Schluss: Witwer berichtet über Hilfe des Palliativ-Teams der Caritas

Von: Charlotte Borst

Teilen

„Es ist eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann“: Dieter Wagner begleitete seine Frau Monika mit dem Palliativ-Team auf ihrem letzten Weg – und zwar daheim in Kirchheim. Seine Trauer hat er in Bildern verarbeitet. © URSULA BAUMGART

Das Palliativ-Team der Caritas begleitet Schwerstkranke und ihre Angehörigen zu Hause. So wie die Frau von Dieter Wagner aus Kirchheim. Zusammen begleiteten sie sie auf ihrem letzten Weg.

Unterföhring/Kirchheim – Wenn in schwerer Krankheit die Hoffnung schwindet und der bevorstehende Tod keinen Ausweg lässt, ist die ambulante Hospiz- und Palliativversorgung eine enorme Hilfe auf dem letzten Stück Weg. Drei Monate pflegte Dieter Wagner mit dem Caritas-Team seine schwerkranke Frau zuhause in Kirchheim. „Es ist eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann“, erzählt der pensionierte Diplom-Kaufmann. 52 Jahre war er mit seiner Frau Monika verheiratet, sie haben einen Sohn, eine Tochter und vier Enkelinnen. Wagner ist heute noch dankbar für die Unterstützung. „Meine Frau hat dem Palliativteam sofort Vertrauen geschenkt.“

Obwohl das ZAHPV-Team ständig mit dem Tod konfrontiert ist, strahlen Pflegekraft Sabine Sedlmair und Ärztin Barbara Hummel beim Gespräch im Caritas-Zentrum an der Münchner Straße in Unterföhring viel Lebensfreude aus. Sie helfen Schwerkranken und ihren Angehörigen, in Würde zu Hause zu sterben. Sie gehen in Familien, in Häuser und Schlafzimmer und geben Sicherheit, wo Angst und Sorge herrscht. „Unser Ziel ist, alle zu integrieren, damit Patienten und ihre Angehörigen autark bleiben“, erklärt Krankenpflegerin Sedlmair. Auch Dieter Wagner und seiner Frau hat das Palliativteam einen sicheren Rahmen gegeben. „Es wurde offen und ehrlich besprochen, was bevorsteht und was gemacht wird.“

„Ich habe sie nicht verloren, sie ist von mir gegangen“

Das Zentrum für ambulante Hospiz- und Palliativversorgung hat seinen Sitz in Unterföhring. Von hier aus fahren Ärztinnen, Pflegekräfte, Sozialpädagogen, Seelsorger zu schwerstkranken Menschen und ihren Familien, bis in die hintersten Winkel der Landkreise München und Ebersberg. Auch in Altenheimen begleiten sie Sterbende mit dem Pflegepersonal auf dem letzten Weg. Diese Hilfe, die über die Krankenkasse abgerechnet wird, ist aber noch nicht wirklich bekannt. „Es ist eine Kassenleistung“, betont Sabine Sedlmair, „egal, ob man privat oder gesetzlich versichert ist.“ Mittlerweile arbeitet das ZAPV-Team mit zahlreichen Hausärzten eng zusammen.

Wenn Dieter Wagner über die letzten Monate mit seiner Frau spricht, ist er sehr offen, gefasst und dankbar. „Ich habe sie nicht verloren, sie ist von mir gegangen“, sagt der Witwer, „ich weiß, wo sie ist.“ Er sagt aber auch: „Die Realität ist brutal.“ Er erinnert sich an die Achterbahn der Gefühle. Bei seiner Frau wurde im Mai 2018 ein schweres Krebsleiden festgestellt. Operation und Chemotherapie halfen. Sie lebte auf. Anderthalb Jahre später kam der Krebs zurück. Noch einmal verlief eine Operation gut. Doch im April 2021 war der Krebs wieder da, diesmal war der Tumor inoperabel.

Ständig mit dem Sterben konfrontiert, und strahlen doch Lebensfreude aus: Sabine Sedlmair und Barbara Hummel im ZAHPV-Zentrum in Unterföhring. © Gerald Förtsch

Die Mediziner wollten seine Frau nicht aufgeben, sie hofften, sie mit einer weiteren Chemotherapie retten zu können. Doch das Ehepaar beurteilte die Situation anders. „Meine Frau und ich wussten, es gibt keine Rettung mehr, sie muss sterben.“ Die Vorstellung, die Krankheit weiter zu bekämpfen, grenzte in den Augen von Dieter Wagner an Körperverletzung. Er hatte das aussichtslose Leiden bei der Frau eines Freundes miterlebt. „Wir wussten, eine Palliativversorgung ist das Einzige, das wir noch machen konnten.“ Seine Frau erklärte den Krebsmedizinern im Klinikum, dass sie eine erneute Chemotherapie ausschließe. Sie sagte zu den erfahrenen Ärzten: „Ich gehe jetzt heim.“

Für Dieter Wagner war die Entscheidung unglaublich schwer. „Das ist wahnsinnig. Man kommt immer wieder ins Zweifeln.“ Er schwankte für sich im Stillen. „Man klammert am Leben.“ Zugleich wünschte er seiner Frau ein würdiges Sterben. „Wir wussten, es geht nicht.“ Er fügt hinzu: „Wir sind beide katholisch, glauben an Gott. Meine Frau war innerlich bereit, zu sterben.“

Auch medizinische Versorgung

Einen Tag nach der Rückkehr von der Klinik nach Hause, kam eine Ärztin und eine Pflegerin des ZAHPV-Teams. „Die beiden Damen gingen ins Schlafzimmer, meine Frau sah sie an und strahlte. Da war auf Anhieb eine Verbindung da, wie man sie sich kaum vorstellen kann.“ Das Palliativteam kam alle zwei Tage, sprach mit der Familie über den Sterbeprozess, die Atemnot und die Medikation, die langsam gesteigert wurde, um die Schmerzen zu nehmen. Auch eine Atemtherapeutin unterstützte die Sterbende.

„Wir versuchen, medizinischen Komplikationen vorzubeugen“, sagt Ärztin Barbara Hummel, „um einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.“ Meist bräuchte die Familien nur eine Anleitung. Das ZAHPV-Team kann die Patienten in vielen Situationen präventiv „zuhause am Küchentisch“ behandeln, damit der Notarzt gar nicht erst kommen muss.

„Sie hat noch einmal schwer geatmet“

Schritt für Schritt nahm Monika Wagner Abschied, empfing noch einmal die Kommunion und schrieb ihr Testament. Die Enkelinnen besuchten ihre Großmutter weiterhin und blieben in ihrer Umgebung. „Sie wussten, wie es um sie stand. Sie haben mit der Oma geredet, sie haben gespielt. Alles ging seinen Gang“, erzählt Wagner. Als es zu Ende ging, waren die engsten Angehörigen, Ehemann, Tochter und Sohn an ihrer Seite. „Sie hat noch einmal schwer geatmet. Dann ist sie ganz entspannt und friedlich gestorben.“

Für Dieter Wagner war die Begleitung durch das Palliativ-Team eine gute Erfahrung: „Wir haben alle an einem Strang gezogen.“ Die Helferinnen sorgten gemäß dem Leitspruch der modernen Hospizbewegung dafür, dass Monika Wagner „bis zum Schluss gut leben konnte“.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.