Unterföhring lehnt günstige Mietwohnungen ab

Nichts wird‘s mit günstigen Wohnungen in Unterföhring. SPD, CSU und Grüne haben die Idee der PWU abgelehnt. Das sind die Gründe.

Unterföhring – SPD, CSU und Grüne haben die PWU-Wohnbauoffensive mit 13:10 Stimmen abgelehnt. Sieben Standorte hatte Manuel Prieler (PWU) für erschwinglichen Wohnraum ins Visier genommen. Die Verwaltung sollte für vier Grundstücke (Blumenstraße 34, Dammstraße/Ecke Isaraustraße, Münchner Str. 122, Münchner Str. 142) klären, welches Baurecht möglich sei. Für das besonders attraktive Areal an der Bergstraße 4 forderte Prieler einen Architekten-Workshop, bei dem unter anderem Reihenhäuser, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen sowie das Haus an der Isaraustraße 25 berücksichtigt werden sollten. Schließlich bat er, dass die Verwaltung für das Feuerwehr-Grundstück an der St. Florian-Straße ein Nutzungskonzept vorlegen sollte.

„Alle sieben Standorte sind im Eigentum der Gemeinde und bisher nicht beplant“, warb Prieler, „zwei könnten wir schon in den nächsten zwei Jahren bebauen.“ Günther Ernstberger (PWU) erklärte: „Wir wollen nichts festlegen, sondern nur eine Bestandsaufnahme.“ Besonders für die Bergstraße 4 sollte man „eine Basis“ entwickeln, „was da passieren soll, wenn der Fußballverein wegzieht“. Um die Verwaltung zu entlasten, könnte ein externen Planer beauftragt werden, „aber wir müssen endlich anfangen“.

Eine rund 90-minütige Diskussion folgte, in der SPD und CSU auf bereits beschlossene Wohnprojekte verwiesen, die noch nicht umgesetzt sind. Die Grünen stellten prompt einen eigenen Antrag für das Areal an der Bergstraße 4: Wo bisher der Fußballplatz ist, könnte ein „generationenübergreifendes, inklusives und interkulturelles“ Genossenschaftsprojekt nach dem Vorbild der Wogeno an der Domagkstraße entstehen, warb Gisela Fischer. Ihr Änderungsantrag wurde zugelassen, fiel aber mit 21:2 Stimmen durch. Die Idee sei gut, aber „schon zu explizit“, hießt es von Seiten der PWU.

Manfred Axenbeck (CSU) verwies auf das beschlossene Wohnprojekt an der Apianstraße und auf die Wohnungen, die über dem Gocklwirt entstehen. „Nix mehr!“, rief er, man dürfe der „gigantischen“ Liste von Bauprojekten nichts Neues hinzufügen.

„Die Not auf dem Wohnungsmarkt ist erschütternd“, stellte Philipp Schwarz (SPD) fest, pochte aber darauf, dass andere Projekte an der Reihe seien, etwa die 19 Mietwohnungen am Germanenweg: „Wir sind im vierten Jahr der Legislaturperiode und haben noch nichts realisiert“, warf er Kemmelmeyer vor, „warum kriegen wir das nicht gebacken, das wäre ein konkretes Projekt.“ Thomas Weingärtner (SPD) befand: „Wir müssen endlich ans Tun kommen.“

Das ließ Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) nicht auf sich sitzen: „Meinen Sie, ich sitze im Rathaus und schlaf’?“ Woraufhin Bauamtsleiter Lothar Kapfenberger informierte, dass die Pläne für den Germanenweg im Juli vorgestellt würden. – „Fakt ist, dass wir mehr Wohnungen brauchen“, sagte Kemmelmeyer: „Es geht nicht um einen Wettlauf zwischen Hase und Igel mit der Frage, welcher Bürgermeister hat mehr Wohnungen realisiert.“

Betina Mäusel (CSU) forderte einen Ideenworkshop: „Eine Wohnbauoffensive könen wir nur gemeinsam entwicklen.“ Lorenz Ilmberger (CSU) warnte: „Man tut sich da etwas an, was keiner will.“ Unterföhring habe mit 42,9 Prozent die höchste Wachstumsrate im Landkreis: „Den Ballungsraum werden wir in Unterföhring nicht retten.“ Kemmelmeyer fragte zurück: „Dann sind Sie der Meinung, dass wir genug Wohnungen haben? Wir müssen jetzt schauen, dass wir Projekte auf den Weg bringen, damit junge Unterföhringer nicht irgendwann wegziehen müssen.“

Ja, man müsse Projekte abarbeiten, räumte Prieler ein. Nur habe die SPD mit ihrem Verkehrskonzept den nächsten Antrag in der Schublade. „Die heiße Phase des Wahlkampfs hat längst begonnen“, es zeichne sich „eine einseitige Konstellation“ ab, spielte er auf eine SPD-CSU-Koalition an. Sein Appell – „den Wohnungsbau können wir nur gemeinsam auf den Weg bringen“ – blieb ungehört.