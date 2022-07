Leuchtturm für die nächsten 80 Jahre: Entwürfe für neues Rathaus vorgestellt.

Von Andreas Sachse schließen

Der Entwurf für das neue Unterföhringer Rathaus wurde vorgestellt. Dabei handelt es sich um die „wichtigste Infrastrukturmaßnahme der nächsten Jahre“.

Unterföhring – Mit dem neuen Rathaus setzt die Gemeinde Unterföhring ein Ausrufezeichen. Das dreiteilige Ensemble soll im April 2026 seine Pforten öffnen. Nun hat Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) die Architektenverträge für das in der neuen Ortsmitte gelegene „Leuchtturmprojekt“ unterzeichnet.

Die, wie es heißt, „wichtigste Infrastrukturmaßnahme der nächsten Jahre“ stellt sich als polygonaler Gebäudekomplex dar. Die von Kemmelmeyer gepriesene Vielgestalt des Bauwerks ist von dem Münchner Architekturbüro „Raum und Bau“ umgesetzt. Dort wo die Föhringer Allee in einem Dreieck in die Bahnhofstraße mündet, gliedert sich das neue Rathaus in zwei dreistöckige Baukörper und einen fünfstöckigen Solitärbau. Im Westen bleibt die mit bis zu dreigeschossigen Wohnbauten gesäumte Föhringer Allee reguläre Straße. Der östliche Ast ist als Fußgängerzone konzipiert. Die drei Gebäude sind im ersten und zweiten Stock über Brücken verbunden.

+ Dreiteiliger Neubau: Die einzelnen Baukörper des neuen Rathauses sind durch gläserne Brücken verbunden. © Gerald Förtsch

Nach dem städtebaulichen Wettbewerb „Unterföhring Mitte“ 2015 hat man zunächst den Bereich um Musikschule und Volkshochschule realisiert. Gegenüber dem Rathaus ist ostwärts in Richtung Bahnhof ein Nahversorger mit Dienstleistern, einem Discounter, Gaststätte und Wohnungen geplant. Die Pläne für den Bau sollen in einem abschließenden, dritten Abschnitt umgesetzt werden.

Der Entwurf für das neue Rathaus setzte sich gegen neun Mitbewerber durch. Wünsche von Rathaus-Mitarbeitern sind berücksichtigt. Für eine variable Raumstruktur wird der Komplex zu guten Teilen aus Holz errichtet. Verschiebbare Wände sind Teil des Konzepts. Das Dach ist begrünt, eine PV-Anlage liefert Strom, ein Fernwärmeanschluss ist vorgesehen. Ein Highlight ist der offene und ebenfalls begrünte Innenhof. „Wir wollen, dass die Leute zu uns kommen“, sagte Kemmelmeyer.

+ Den Architektenvertrag unterschrieben Architekt Martin Werner (l.) und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. © Gerald Förtsch

Nie zuvor sah Chefarchitekt Martin Werner sich mit derart vielen Detail-Vorgaben konfrontiert. Biodiversität, Nachhaltigkeit der Baustoffe, Mobilitäts- und Energiekonzept: Kemmelmeyer will ein Rathaus, „das in 80 Jahren noch modern sein soll“. Der Hauptbau empfängt Besucher in einem großzügigen Foyer. Im zweiten Stock des verglasten Gebäudes tagt der Gemeinderat. Über allem thront der Bürgermeister mit seinem Stab. Mit Wohlwollen kommentierte Kemmelmeyer die Pläne für das Standesamt im Parterre, insbesondere den Außenbereich. Die Vorstellung, verliebte Paare nicht mehr in muffigen Kabinen verheiraten zu müssen, behagt ihm.

Großen Wert legt man auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Den dereinst bis zu 90 Mitarbeitern gesteht der Entwurf ausreichend Platz und Komfort zu. Kurze Wege und einfache Abläufe sind garantiert. Ende des Jahres soll der Gemeinderat sich mit dem Entwurf befassen. Als Maximum sind 49 Millionen Euro fixiert. Was der Bau am Ende wirklich kostet, tüfteln die Architekten auf Grundlage der eingereichten Wünsche aus.

Weitere Nachrichten aus Unterföhring und dem Landkreis München finden Sie hier.