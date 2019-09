Marktkauf wird Edeka: Manche Ladenpächter müssen wegen Umbau wohl weichen

Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt, jetzt ist es offiziell: Aus dem Marktkauf in Unterföhring wird ein Edeka. Das Gebäude wird modernisiert. Für machen Ladeninhaber wohl das Aus.

Unterföhring – Die Gerüchte kursieren schon monatelang, seit einigen Wochen kündigt ein riesiges Plakat die Veränderungen an – und die sind jetzt offiziell: Aus dem Marktkauf in Unterföhring wird 2020 ein Edeka-Markt. „Wir bauen für Sie den schönsten Markt Deutschland!“, heißt es auf dem Banner, Edeka-Logo inklusive. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Betreiberkonzept“, sagt der Pressesprecher von Edeka Südbayern, Christian Strauß. Dem Vernehmen nach betreiben die Inhaber von „Edeka Stadler & Honner“ in der Ungerer Straße in München künftig den dann ehemaligen Marktkauf in der Feringastraße. Der Unterföhringer Bauausschuss hat die Umplanungen sowie Werbeanlagen jetzt einstimmig genehmigt.

Eine der wichtigsten Neuerungen: Im Untergeschoss, wo sich früher der Getränkemarkt befand, eröffnet der französische Sportartikel-Hersteller Decathlon seine vierte Filiale im Raum München; der Umbau läuft schon.

Marktkauf: Gibt es einen Teilbetrieb während des Umbaus?

Man habe „eine komplette Modernisierung vor“, sagt Edeka-Sprecher Strauß. Im Obergeschoss entsteht ein Leergutlager, Büros und Arztpraxis im dritten Stock werden Sozialräume.

Unklar ist, ob der Markt während der Umbauphase geschlossen werden muss oder ob es einen Teilbetrieb gibt. In der Belegschaft heißt es, es sei eine Komplettschließung von Mitte Januar bis November 2020 angedacht. Kündigungen soll es nicht geben, die Angestellten würden so lange auf andere Edeka-Märkte verteilt. „Ich arbeite seit 28 Jahren hier und mag noch gar nicht daran denken“, seufzt eine Verkäuferin.

Marktkauf wird Edeka: „Wichtig für Unterföhring, dass ein Betreiber investiert“

„Wichtig für Unterföhring ist, dass ein Betreiber bleibt und investiert“, sagt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU). Der Marktkauf ist seit Jahrzehnten ein Frequenzbringer an der Feringastraße, wo auch Wöhrl, Hagebaumarkt, Mediamarkt, Aldi, zwei Schuhgeschäfte, McTrek und andere Läden zu finden sind. „Hier funktioniert der Einzelhandel, sonst würde Edeka nicht modernisieren.“

Auch die Pächter im Marktkauf müssen sich neu aufstellen – ob Schlüsseldienst, Änderungsschneiderei, Backstube oder Vinzenz Murr. Peter Hiebel wird mit seiner Apotheke am Standort bleiben: „Sobald die ersten Kunden in den Markt gehen, wird auch die Apotheke wieder auf sein“, kündigt er an.

Lesen Sie auch: Storno-Schock: Schlafen Unterföhrings Städtepartner künftig in der Turnhalle?

Andere Läden dagegen müssen weichen: „Wir werden zwangsgeschlossen“, sagt Christian Seidenz (31). Seine Eltern Nina (60) und Theo (58) führen die Reinigung als Familienbetrieb. „Wir hätten gerne weitergemacht“, sagt der Sohn. Auch für den Thai-Imbiss am Eingang ist Schluss. „Wir hatten viel Kundschaft“, sagt der Betreiber. „Nun versuchen wir , woanders etwas Neues aufzuziehen.“