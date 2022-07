Corona als Initialzündung: Fotomalerei mit Gesprächsbedarf

Von: Andreas Sachse

Teilen

Bei der Vernissage Reterior-Fabrik: Max Pfefferle (l.) mit Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. © Andreas Sachse

Eine Corona-Erkrankung brachte Max Pfefferle auf die Idee: Jetzt macht der 70-Jährige aus Unterföhring „Kunst mit Pfiff“.

Unterföhring – Mal kurios, ab und an bedeutungsschwanger oder einfach nur spaßig. Max Pfefferles (70) Kompositionen schicken den Betrachter auf eine Reise. Mit ein paar Zeichenstrichen verwandelt er zumeist alltägliche Fotografien zu dem, was er „Fotomalerei“ nennt. Für ein paar Tage gewährte der 70-jährige Unterföhringer einen Einblick in sein ungewöhnliches Werk.Unter dem Motto „Kunst verbindet“ lud Pfefferle Kultur-Interessierte in die Reterior-Fabrik.

Seine Kunst will der „Freizeitrentner mit Hang zur Kultur“ nicht mit dem Auge allein konsumiert wissen. Seine Fotomalerei bedarf der Diskussion, des Dialogs. Sinn oder Un-Sinn des Geschauten soll sich der Betrachter im Gespräch erarbeiten. So ist es Max Pfefferle am liebsten. „Kunst verbindet“, meint der Unterföhringer.

Das Secondhand-Einrichtungshaus in der Föhringer Allee 23 bietet für Pfefferles Zweck genau den passenden Rahmen. Auch im Reterior findet sich mitunter recht Kurioses. In früheren Zeiten haben die seinerzeit als „Theaterfabrik“ weit über die Region hinaus bekannten Hallen ordentlich Kultur geatmet. In dem schon damals etwas heruntergekommenen Backsteinbau waren in den Achtzigern Bands wie die Red Hot Chili Peppers, Bad Religion, die Beastie Boys, The Damned und Blondie zu Gast. „Da ist der Punk abgegangen“, sagt Pfefferle, in Erinnerungen schwelgend.

Corona hat Max Pfefferle auf den Pfad der Kunst geführt. Im November 2020 schwer erkrankt, begann er im darauffolgenden Frühjahr seine Fotos zu sichten. Von 50 000 Schnappschüssen hielten 420 seinem kritischen Blick einigermaßen Stand. Kunst aber war das noch nicht, befand der angehende Künstler. „Was fehlte, war ein wenig Pfiff!“

Knapp drei Dutzend seiner pfiffigen Werke präsentierte Max Pfefferle dieser Tage in der Reterior-Fabrik. So kam es, dass sich zwischen den griechischen Tempeln von Paestum der grübelnde Julius Caesar findet, so wie man ihn aus den „Asterix“-Bänden kennt. Ein im November fröstelnder Marabu trägt rosa Puschen, und das linke Bein von Michaelangelos David ist eingegipst. Das ein oder andere Bild des Künstlers provoziert dabei bewusst. Im Regenbogen der Gischt einer Fontäne lässt das Wort „Pace“ einen an das Symbol des Weltfriedenskongresses von 1913 denken und daran, dass die Pace-Flagge spätestens seit den 1960ern global für die Friedensbewegung steht. Auf die Reiterstatue Ludwig I. in Regensburg ist ein junger Kerl geklettert. Pfefferle drückte auf den Auslöser und reicht ihm hernach die Bayernfahne an die Hand: „Da wird wohl grad ein neuer Staat proklamiert“, stellt er augenzwinkernd fest. Und vor dem Kloster Banz in schwarz-weiß, das der CSU als Tagungsstätte dient, hat Pfefferle in einem quietschroten Container eine Mitra mit Bischofsstab entsorgt.

Keine Angst vor Schwierigkeiten? „Nee“, antwortet der Unterföhringer: „Ich bin evangelisch.“

Max Pfefferle hat seinen Stil gefunden und denkt bereits über eine weitere Ausstellung nach. „Ich bleibe am Ball“, verspricht er seinen Fans: Rund 400 Fotos hat der Künstler noch in Hinterhand. „Nach sorgfältiger Abwägung und Überlegung“, steht auf seiner Homepage geschrieben, „bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es keinerlei Grund gibt, sich altersgemäß zu verhalten.“