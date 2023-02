3,8 Millionen Euro für Einsatzfahrzeuge: Unterföhring investiert weiter in Feuerwehr

Von: Charlotte Borst

Teilen

Mehrere Millionen investiert die Gemeinde in den Feuerwehr-Fuhrpark. (Symbolbild) © Symbolbild: Armin Forster

Nach dem neuen Gerätehaus investiert die Gemeinde Unterföhring weiter in ihre Freiwillige Feuerwehr. Sie steckt 3,8 Millionen Euro in Einsatzfahrzeuge.

Unterföhring – Die Gemeinde Unterföhring investiert bis 2043 insgesamt 3,8 Millionen Euro in die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr. Eine zehnköpfige Arbeitsgruppe hat ein Konzept für kommende Anschaffungen erarbeitet und dem Gemeinderat am Donnerstagabend vorgestellt. Ab 2024 plant die Gemeinde Mittel im Haushalt ein, bis 2025 sind zunächst 400 000 Euro für zwei Fahrzeuge vorgesehen: ein Mannschaftsfahrzeug und ein Logistikfahrzeug.

Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) begrüßte das Konzept: „Es gibt dem Gemeinderat die Möglichkeit, die Kosten zu planen.“ Die Investitionen hätten nichts mit dem Bau der neuen Feuerwache zu tun: „Nicht, dass es heißt, wir müssten jetzt die Fahrzeughalle füllen.“ Die Anschaffungen hätten „Hand und Fuß“ und seien begründet: „Isarkanal, Isarfluss, Autobahn, es müssen immer mehr Aufgaben übernommen werden.“ Viele Einsätze seien belastend: „Vor allem bei den First Respondern, dauert es unerträglich lange, bis der Notarzt eintrifft.“ Die Retter würden zu Tag- und Nachtzeiten ausrücken, „sie müssen oft eine halbe Stunde Erste Hilfe leisten, bis endlich ein Notarzt kommt“. Das sei auch in vielen anderen Bereichen des Landkreises so: „Die Freiwilligen Feuerwehren leisten da Großes.“

„First Responder-Fahrzeuge bleiben eine freiwillige Leistung“

Vize-Kommandant Florian Klietsch hob drei Punkte heraus. Die Einsatzzahlen würden sich vom klassischen Brandeinsatz mehr und mehr zur technischen Hilfeleistung verlagern, etwa zu Unfällen oder Wasserschäden. Daher sei ein Hilfeleistungslöschfahrzeug angezeigt, das erhöhte Kapazität für technische Hilfeleistung biete. Die Feuerwehr Unterföhring sieht zudem einen Bedarf an größeren Transportfahrzeugen. „Wir haben zum Glück Nachwuchs.“ Auch auf den Katastrophenschutz muss sich die Feuerwehr vorbereiten: Sogenannte Leuchttürme sollen gebildet werden, an denen Einsatzkräfte die Bevölkerung – beispielsweise bei einem Blackout – mit Strom, Wärme und Lebensmitteln versorgen. Dafür seien ausreichend Transportfahrzeuge nötig, um die Ausrüstung schnell an die Anlaufstellen zu bringen. Klietsch sprach von einem kleineren Lkw mit Mittelladefläche.

Für den Großteil der Anschaffungen gibt es Fördermittel des Freistaates, die die Feuerwehr beantragen werde, sagte Klietsch. Kemmelmeyer fügte hier kritisch an: „Nur die First Responder-Fahrzeuge bleiben eine freiwillige Leistung und werden leider nicht bezuschusst.“ Alle erforderlichen Fahrzeuge werden im üblichen Vergabeverfahren bestellt, mit Ausschreibung und Auftragsvergabe durch den Gemeinderat.

Ein „Sorgenkind“ im Fuhrpark

Wichtig war Klietsch noch zu erwähnen, dass die Fahrzeuge bei der Unterföhringer Wehr sehr gut in Schuss gehalten würden. Das solle auch in Zukunft so bleiben. Dank guter Wartung und Pflege würde die Mannschaft die Fahrzeuge in der Regel über den Förderzeitraum hinaus nutzen, der bei Kleinfahrzeugen bei zehn und bei Großfahrzeugen bei 20 Jahren liegt. Es gebe aber ein „Sorgenkind“: „In ein Löschfahrzeug haben wir schon Zehntausende Euro für Reparaturen investiert. Ein verklebtes Ventil hier, eine gerissene Kupplung da. Der Hersteller redet sich fein raus, dass es eine Produktlinie war, die nicht so geglückt sei.“

Die Unterföhringer Retter feiern am 16. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Und wenn die Baustelle an der Münchner Straße nach Plan läuft, beziehen sie in zwei Jahren ihre neue Feuerwache. Ein großes Gebäude, in dem auch elf Wohnungen für Einsatzkräfte entstehen.

Weitere Nachrichten aus Unterföhring und dem Landkreis München finden Sie hier.