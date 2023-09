Motorradfahrer feuert Pistole ab - Polizei löst Fahndung aus

Von: Günter Hiel

Die Polizei suchte nach einer Pistole (Symbolbild) © Oliver Killig/zb/dpa

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden hat ein Autofahrer in Unterföhring beobachtet, wie ein Motorradfahrer eine Pistole abfeuerte. Die Polizei löste eine Fahndung aus.

Unterföhring - Am Sonntag, 10. September, gegen 3.40 Uhr, hat die Polizei eine Mitteilung von einem Pkw-Fahrer erhalten: Er habe zwei Motorräder beobachtet, beide mit Fahrer und Sozius besetzt, die auf dem Föhringer Ring unterwegs waren. Eine der Personen soll mit einer Pistole in die Luft geschossen haben.

Polizei findet Patronenhülse - Kontrolle an Tankstelle

Daraufhin schwärmten Einsatzkräfte aus und begannen mit der Fahndung nach den beiden Motorrädern. Vor Ort fanden sie die Hülse einer Schreckschusspatrone. Im Rahmen der Fahndung wurden an einer nahegelegenen Tankstelle mehrere jüngere Personen kontrolliert, darunter auch vier Personen, die mit zwei Motorrädern unterwegs waren.

Beamten stellen die Identität mehrerer Personen fest und durchsuchen sie

Die Beamten stellten die Identität mehrerer Personen fest und durchsuchten sie, meldet die Polizei. Eine Schusswaffe konnte nicht gefunden werden. Auch die weiteren Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Waffe oder der Personen. Ein konkreter Verdacht gegen eine der Personen wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ergab sich nicht.

Kripo ermittelt weiter

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei.