Park-Ärger im Unterföhring - Pendler zahlen 1000 Euro an Parkgebühren im Jahr

In Unterföhring gibt es viele Arbeitsplätze und somit auch viele Pendler. Nur an Parkplätzen mangelt es. Die neue Tiefgarage, die das Problem beheben soll, ist viel zu teuer für die Parkenden.

Unterföhring - Autos stehen kreuz und quer, auf Seitenstreifen oder in Kurven – in Unterföhring scheint in letzter Zeit der Kreativität beim Parken keine Grenzen gesetzt. Der Grund: Die Gemeinde baut immer mehr kostenlose Parkflächen zurück, damit die Autofahrer die neue Tiefgarage im Norden nutzen. Die wurde vor drei Monaten eröffnet, ist aber mit fünf Euro pro Tag viel zu teuer, beschweren sich Pendler, die täglich mit dem Auto nach Unterföhring fahren.

1000 Euro Parkgebühren im Jahr

Sie befürchten, dass sie bald keine andere Wahl haben. Fünf Euro am Tag – macht 1000 Euro Parkgebühren – minus Urlaubszeit – in einem Jahr! „Das ist ein Unding und trifft mal wieder nur die Geringverdiener“, beschwert sich Paul Bunne. Denn während der Redakteur jeden Morgen nach einem Parkplatz suchen muss, stellen sein Chef und andere Mitarbeiter in Führungspositionen ihre Autos kostenlos vor der Firma ab. Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) kontert: „Wir haben das nicht nach Gutdünken gemacht, sondern in enger Absprache mit den Firmen“, betont er. Die bereits fertiggestellte Tiefgarage im Norden und das Parkhaus, das die Gemeinde im Süden baut, sollen den Verkehrsfluss entzerren.

Kommune darf Stellplätze nicht umsonst anbieten

Damit die 5000 bis 7000 Autofahrer, die täglich nach Unterföhring in die Arbeit fahren, schneller ankommen. 31 Millionen Euro hat die Gemeinde in die rund 1500 neuen Stellplätze investiert. „Wir haben dafür Steuergelder aufgewendet, rein vom kommunalen Wirtschaftsrecht darf ich die Parkplätze nicht kostenlos anbieten“, erklärt der Bürgermeister. Den Tagessatz von fünf Euro hält er für angemessen. Er möchte, dass Firmen Kontingente für ihre Angestellten mieten. 50 Euro kostet das im Monat. „Ein paar Hundert Stellplätze“ seien schon vergeben. „Unsere Firma ist zu klein, das kann sie sich nicht leisten“, sagt Bunnes Kollegin Marie Genselleiter. An dem Parkplatz-Problem sei allerdings nicht alleine die Gemeinde Schuld. Auch die öffentliche Anbindung kränkelt. Zu teuer, zu langsam, zu voll: Mit der S-Bahn braucht Genselleiter von Waldperlach fast eineinhalb Stunden in die Arbeit – mit dem Auto 30 Minuten. Bis die S8 im 10-Minuten-Takt verkehrt, wird es noch lange dauern.

Bürgermeister hofft, dass Angebot mit Fertigstellung des Parkhauses 2020 besser angenommen wird

Genselleiter hofft deshalb auf einen Kompromiss mit der Gemeinde. Währenddessen ist Bürgermeister Kemmelmeyer zuversichtlich, dass sein Angebot mit Fertigstellung des Parkhauses 2020 besser angenommen wird. Denn dann soll auch die letzte freie Parkfläche an die Landwirtschaft zurückgehen. Fürs kostenlose Parken braucht’s dann wohl noch mehr Kreativität…

S. Mercier