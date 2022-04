Nach Finanz-Fiasko: Dissonanzen in der Musikschule beigelegt

Von: Charlotte Borst

Nach finanziell und personell turbulenten Zeiten soll bei der Musikschule Unterföhring Ruhe einkehren. Der Gemeinderat arbeitet mit dem bisherigen Trägerverein weiter. Auch wenn das nicht jedem gefällt.

Unterföhring – Nach monatelangen Auseinandersetzungen um die Musikschule Unterföhring soll nun Ruhe einkehren in die über 30 Jahre alte Einrichtung. Die Mehrheit im Gemeinderat setzt Vertrauen in den neu gewählten Vorstand des Musikschulvereins. Miriam Merz-Hildenbrand war lange 2. Vorsitzende und wurde in der jüngst einberufenen Jahreshauptversammlung zur 1. Vorsitzenden gewählt, ihr Stellvertreter ist Eelco Molenaar. Der neue Vorstand will den Dialog mit der Gemeinde suchen. Der langjährige Vorsitzende Johannes Mecke trat nicht zur Wiederwahl an.



In der Gemeinderatssitzung stimmten PWU, CSU und Grüne mit der parteifreien Saran Diané mit 17:6 dafür, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trägerverein fortzuführen. Die SPD sowie FDP-Gemeinderat Veit Wiswesser hätten sich dagegen einen „klaren Schnitt“ gewünscht und plädierten für die Gründung eines neuen Trägervereins „mit neuer Führung und neuen Strukturen“, wie Sabine Fister (SPD) sagte, die darauf hinwies, dass die neue Vorsitzende Teil des alten Teams sei. Auch ein hinzugezogener Wirtschaftsprüfer empfahl die Neugründung als sicheren Weg, um theoretische Haftungsrisiken auszuschließen.



„Das Risiko, mit dem bisherigen Verein weiterzuarbeiten, ist überschaubar“

Eine Neugründung wäre jedoch mit viel Zeit und Aufwand verbunden. Der Mehrheit stand damit zu viel auf dem Spiel: „Das Risiko, mit dem bisherigen Verein weiterzuarbeiten, ist überschaubar“, sagte Simone Spratter (PWU), die wie Marianne Rader (CSU) dafür plädierte, dass es keine längere Unterbrechung geben sollte, damit Lehrkräfte und Kinder ungestört weiterarbeiten können. Mit dem neu gewählten Vorstand lässt sich nach ihrer Meinung der Übergang am besten gestalten. 18 Musiklehrkräfte hatten zuvor in einem Brief an die Gemeinderäte betont, gerne mit dem bisherigen Trägerverein weiterarbeiten zu wollen.



Die Musikschule will nun in den Verband der bayerischen Sing- und Musikschulen eintreten. Vorsitzender Wolfgang Greth begleitet diesen Weg und begrüßt die Entscheidung des Gemeinderats. „Aus unserer Sicht beschleunigt diese Entscheidung die Neuausrichtung. Es ist nicht nötig, einen neuen Verein zu gründen“, sagte Greth auf Nachfrage. Das würde den Prozess nur aufhalten. Es sei viel Vorarbeit geleistet worden. Der bisherige Vorsitzenden Mecke sei „sehr kooperativ, zugänglich und offen“, er habe „alle Unterlagen schnell geliefert“.



Nun wird die Mitgliederversammlung eine neue Satzung und eine neue Schul- und Entgeltordnung beschließen. All dies sei vorbereitet. Mit der Gemeinde wird der Verein einen Vertrag schließen, der beide Seiten absichert: Dem Verein wird garantiert, dass die Gemeinde ihn bis zu einem bestimmten Betrag finanziell absichert. Gleichzeitig sichert der Verein zu, einen festgelegten Betrag nicht zu überschreiten. Danach stehe der Aufnahme in den bayerischen Musikschulverband nichts entgegen. Die Unterlagen würden auch durch den Deutschen Musikschulverband kontrolliert. Die Lehrkräfte werden dann angestellt und nach Tarif beschäftigt. Bisher wurden sie nach einem Haustarif bezahlt, der laut Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU), „nicht allzu üppig war“.

