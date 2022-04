Neuer Unterföhringer Bauhof: 22-Millionen-Investition nimmt Form an

Von: Charlotte Borst

Bringen Beton in Form: Die Arbeiten an der Birkenhofstraße schreiten voran. © Gerald Förtsch

Die Gemeinde Unterföhring investiert 22 Millionen in ihren neuen Bauhof. Der nimmt nun Form an. Dafür mussten zunächst aber zwei Tiere umziehen.

Unterföhring – Noch blickt man auf abweisende Betonplatten, doch die werden bald hinter einer modernen Fassade aus Holzlamellen verschwinden. Grau lasiert, mit violetten Farbflächen. Das könnte ansprechend werden. Allerdings wird der neue Bauhof im Unterföhringer Norden an der abgelegenen Birkenhofstraße nicht vielen ins Auge fallen. Am Mittwoch hat Unterföhring das Richtfest gefeiert. Zwischen Mittlerem Isarkanal und Autobahn, direkt hinter dem Wertstoffhof entsteht ein zweigeschossiger Neubau mit großem Innenhof.

Hier will die Gemeinde die derzeit sechs Standorte ihres Bauhofs vereinen. 22 Millionen Euro investiert Unterföhring in das fast 7000 Quadratmeter große Gebäude, in dem Platz für Mitarbeiter, Arbeitsgeräte und Fahrzeuge sein soll. Die beengten Zustände, sollen damit der Vergangenheit angehören. Voraussichtlich kann das Bauhofteam im Herbst 2023 einziehen. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) dankte seiner Bauabteilung, sie habe „wirklich alle Hände voll zu tun“, sagte er: „Dass in Unterföhring derzeit viel gebaut und umgesetzt wird, ist bekannt und sichtbar.“

Amphibien ziehenin neues Biotop

Schon lange warten die Mitarbeiter auf den Neubau. Im April 2015 hatte ihn der Gemeinderat einstimmig beschlossen. 2019 erhielt das Architekturbüro Knerer und Lang für seinen Entwurf den Zuschlag, und am 6. Mai 2021 folgte der erste Spatenstich, der eigentlich schon ein halbes Jahr vorher geplant war.

Eigentlich. Denn bei der Begehung des 21 000 Quadratmeter großen Grundstücks stießen die Vertreter von Gemeinde und Unterer Naturschutzbehörde auf ein ehemaliges Steinlager und einen bewohnten Tümpel. Ausgerechnet da, wo die Gemeinde bauen wollte, waren zwei kleine Tiere heimisch geworden: Zauneidechse und Wechselkröte. Das drohte das Projekt massiv zu verzögern, denn beide Amphibienarten sind streng geschützt.

Beim Richtfest auf dem Dach des neuen Bauhofs: Architekt Thomas Knerer, Bauhofleiter Hans Wohlfeil und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. © Gerald Förtsch

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt veranlasste eine Sonderprüfung. Fachplaner legten in der Nähe ein Feuchtbiotop als Ausweichrefugium an. Erst danach dürften die Bagger anrücken und die für dem Neubau benötigte Fläche versiegeln. Die Gemeinde investierte insgesamt 91 000 Euro Umzugskosten für Wechselkröte und Zauneidechse. Nun hofft man, dass sie das Biotop als neues Zuhause annehmen.

Das Teamist stark gewachsen

Als der heutige Bauhof an der Münchner Straße 1973 gebaut wurde, bestand die Mannschaft aus sieben Mitarbeitern. Inzwischen sind dort 27 Mitarbeiter beschäftigt. Im Neubau entstehen Maschinen- und Lagerhallen, Werkstätten für den Elektriker, den Maler und den Schreiner sowie eine Waschanlage und mehrere Fahrzeughallen für die 110 Fahrzeuge der Gemeinde, für die auch kleinere Reparaturen im neuen Bauhof durchgeführt werden können. Eine Halle zum Abstellen der 35 Markthütten, die beim Christkindlmarkt benötigt werden, ist ebenso vorgesehen wie Lagerflächen und ein Verwaltungskomplex, Umkleiden, Duschen und Aufenthaltsräume. Zudem sind zwei Betriebswohnungen mit je 80 Quadratmetern eingeplant. „Ausgerichtet ist alles auf einen Zuwachs auf bis zu 30 Mitarbeitern“, sagte Andreas Kemmelmeyer. (mit mm)

