Neuer Besitzer gesucht: Hier kann man Gebrauchtes tauschen

Von: Carina Ottillinger

„Offene Türen“ haben (v.l.) Laura Schüle, Rebecca Seifert (beide Netzwerk Unterfairing) und Hannah Patalong (Vereinsvorsitzende Kreislaufschränke München) eingerannt bei Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer mit der Idee des „Plausch- & Tauschmobils“. © gemeinde

Mehr Nachhaltigkeit, bitte: Das neue Tauschmobil in Unterföhring soll dazu animieren, weniger wegzuwerfen.

Unterföhring – Wer zu Hause altes Geschirr, Werkzeug oder Spielzeug besitzt, das er nicht mehr nutzt, kann das ab sofort ins „Plausch- & Tauschmobil“ auf dem Vorplatz der VHS in Unterföhring hineinstellen. Das Mobil ist ein überdachtes Regal, das auf einem umgebauten Fahrradanhänger montiert ist. Wer etwas entdeckt, was er gebrauchen kann, nimmt es sich.

Weitergeben statt wegwerfen und gebraucht besorgen statt neu kaufen sind die nachhaltigen Prinzipien dieses sogenannten Kreislaufschranks. Das Plausch- & Tausch-Mobil ist eine Initiative des Vereins „Kreislaufschränke München“ und steht für vier Monate probeweise in Unterföhring. Im Sommer wurde es auf dem Olympiaberg eingeweiht und nun kostenlos nach Unterföhring verliehen. Das Netzwerk „Zukunft Unterfairing“ betreut das Projekt.

„Eine tolle Belebung“

„Ricarda Reimann hatte im Vorjahr die Idee des umgekehrten Adventskalenders, bei dem man jeden Tag etwas Gutes gibt, statt etwas zu bekommen“, sagte Rebecca Seifert vom Netzwerk. „Als die Kiste im Unverpacktladen sofort voll war, haben wir gemerkt, dass es da einen Bedarf gibt.“ Bei der Eröffnung bedankte sich Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer beim Netzwerk. „Sie haben mit ihrem Antrag bei uns offene Türen eingerannt“, sagte er. „Das Plausch- & Tausch-Mobil ist eine tolle Belebung für den Vorplatz der VHS und der Musikschule, wo ja gleich nebenan mit dem Bücherschrank schon ein nachhaltiges Element steht.“

Bücher, Lebensmittel, Kleidung sowie Möbel und Haushaltsgeräte gehören nicht in den Kreislaufschrank. Es soll Einrichtungen ergänzen, nicht mit ihnen konkurrieren. „Es ist ein Prototyp, der neugierig machen und das Interesse wecken soll, später einen festen Kreislaufschrank langfristig zu betreiben“, sagte Vereinsvorsitzende Hannah Patalong. „Wir sind begeistert davon, dass die Leute da nur gute, schöne und brauchbare Sachen reinstellen.“ Daran, dass das auch in Unterföhring so sein wird, hegt sie keine Zweifel.

