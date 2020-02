Polizei erwischt Mann mit 2,24 Promille - er war ohne Führerschein unterwegs

Am Wochenende ereigneten sich gleich zwei Alkohol-/Drogenfahrten. Einen junger Münchner stoppte die Polizei mit 2,24 Promille. Der Mann hatte seit mehreren Monaten keinen Führerschein mehr.

Unterföhring - Gleich zwei Männer hat die Polizei am Sonntag, 2. Februar, einer hatte Alkohol im Blut dem anderen konnte Kokain nachgewiesen werden. Den ersten Fahrer hielten die Beamten gegen 2.15 Uhr an. Ein 27-jähriger Münchner fuhr auf der Ingolstädter Landstraße in Oberschleißheim entlang, meldet die Polizei. Der Mann war mit seinem silberfarbenen Mazda unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten die auffälligen Augen des Münchners. Der 27-Jährige wurde bei einem Drogenschnelltest positiv auf Kokain getestet. Die Autoschlüssel musste er der Polizei abgeben.

Polizei erwischt Autofahrer mit Kokain in Oberschleißheim

Der zweite Fahrer wurde gegen 6.45 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der 21-jährige Münchner war mit einem Drive-Now Mietauto auf der Aschheimer Straße in Unterföhring unterwegs, meldet die Polizei.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Münchner fest. Ein Schnelltest ergab 2,24 Promille. Laut Polizei hatte der Mann schon im Dezember einen Unfall gebaut, aufgrund dessen ihm der Führerschein entzogen wurde. Nun erwartet den 21-Jährigen eine zusätzliche Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

