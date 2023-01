Pendelei hat ein Ende: FamilienHaus zieht um

Von: Carina Ottillinger

Das FamilienHaus in Unterföhring hat ein neues Zuhause. Der Verein zieht in ein leer stehendes Gebäude in der Tulpenstraße.

Unterföhring – Das FamilienHaus Unterföhring atmet auf. Kein Pendeln mehr zwischen Pfarrvilla, VHS und evangelischer Kirche. Der Gemeinderat hat nun für den Einzug des FamilienHauses ins leer stehende Gebäude in der Tulpenstraße 10 gestimmt (21:3).

Lange hat das FamilienHaus nach einem festen größeren Vereinssitz gesucht anstelle des kleinen Büros in der Pfarrvilla. Mit der Erweiterung des Angebots für Unterföhringer Familien stieg der Bedarf an Räumlichkeiten. Daher musste der Verein auf Nachbarverbände ausweichen. Nun können die Krabbeltreffs, Antistresssprechstunden und Geburtsvorbereitungen an einem zentralen Standort stattfinden.

Kein Umbau notwendig

Bis vor einigen Jahren war das Haus in der Tulpenstraße eine Kindertagesstätte, weshalb keine Umbaumaßnahmen notwendig sind. Der Verein wird das Haus selbst nach eigenen Bedürfnissen einrichten. Im Obergeschoss ist Platz für die offenen Treffs und Kurse. Im ehemaligen Wohnzimmer soll ein Büro- und Beratungszimmer entstehen. Im geräumigen Eingangsbereich können die Kinderwagen abgestellt werden. Der Keller dient als Lagerraum. Bei schönem Wetter bietet der große Garten die Möglichkeit, die offenen Treffs nach draußen zu verlegen. Das Familienhaus möchte außerdem erlebnispädagogische Projekte im Freien verwirklichen.

Das Büro in der Pfarrvilla benötigt das FamilienHaus nun nicht mehr. Was mit den Räumlichkeiten passiert, ist noch unklar.

