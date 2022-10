„Perspektive, wo bist du?“: Wirt muss „Seewirtschaft“ schließen

Von: Martin Becker

Die letzten Biere zapft Wirt Stephan Kalis (48) in der „Seewirtschaft“ am Poschinger Weiher in Unterföhring – er musste Insolvenz anmelden und schließt das Ausflugslokal schon Ende Oktober. © Martin Becker

Ende Oktober ist Schluss: Wirt Stephan Kalis muss die „Seewirtschaft“ schließen. Seine Mitarbeiter hat er schon entlassen, jetzt will er noch die Kühlhäuser leeren.

Unterföhring – Neben der Eingangstür steht, in Großbuchstaben mit weißer Kreide geschrieben, auf einem Schild: „Wenn das Licht an ist, ist der Wirt da und schenkt a Bier aus!“ Noch leuchten die Lämpchen, aber schon in wenigen Tagen gehen in der „Seewirtschaft“ am Poschinger Weiher die Lichter aus. Bis Ende Oktober zapft der Wirt, Stephan Kalis, die letzten Biere, dann ist Schluss.

„Wir müssen leider einen Insolvenzantrag stellen“, sagt der 48-Jährige, der seine zehn Mitarbeiter schon entlassen hat und nun allein die Stellung hält. Er seufzt: „Wir haben enorme Tiefen gemeistert und auch ein paar erfreuliche Höhen erklommen – aber wir haben es letztlich nicht geschafft.“

IHK-Entscheidung hat „wahnsinnig wehgetan“

Ein Mehrklang von Gründen führt dazu, dass Kalis aufgibt. Trotz Corona-Pandemie hatte er 2020 die „Seewirtschaft“ übernommen, musste im Zuge von Lockdowns mehrmals schließen. „Wahnsinnig wehgetan“, berichtet er, habe ihm im Frühjahr 2021 die IHK „mit ihrer Auslegung unserer Rahmenverträge und Fixkosten“. Die IHK stufte das Ausflugslokal zwischen Isar und Poschinger Weiher als „nicht geschädigten Gastronomiebetrieb“ ein. Für Stephan Kalis völlig unverständlich: „Das hat mich wie der Blitz getroffen – es gab keine Überbrückungshilfen, aber ein Liquiditätsloch.“ Schlimmer noch: „Die Lasten von zwei Jahren Coronakrise haben mich mittlerweile erdrückt und erschlagen. Und mich obendrein meine Ehe gekostet.“

Stephan Kalis passte sein Konzept an Rückschläge an, änderte die Speisekarte und setzte auf hochwertige Hausmannskost. Im Dezember 2021, „als ich zuvor im Coronaregeln-Veränderungswahn viel Geld verloren hatte“, hielt er sich mit Glühweinverkauf und Kioskbetrieb über Wasser. Sein Eindruck, schon damals: „Gastronomiebesuche werden für die Menschen Luxus sein.“

„Müsste bis Ende Oktober 22 000 Halbe Bier verkaufen“

Diese Entwicklung bekam der Rheinländer, der ursprünglich Architekt ist und seit elf Jahren als Gastronom arbeitet, heuer zu spüren, als im Zuge des Ukrainekriegs die Energiekosten stiegen. Nicht nur seine eigenen, sondern auch die seiner Gäste, die nun jeden Euro zweimal umdrehen. „Spätestens ab Juli bekamen wir das geänderte Konsumverhalten der Gäste zu spüren“, schildert der 48-Jährige. „Zwar kamen mehr Besucher – aber die haben weniger verzehrt.“ Die Folge: Im August und September brachen die Umsätze eklatant ein. „Um dieses Defizit auszugleichen, müsste ich bis Ende Oktober 22 000 Halbe Bier verkaufen“, rechnet der Wirt vor. Utopisch. „Es ist vorbei, das steht fest.“

Denn, und das ist ein weiterer Grund für die Insolvenz: Es deutet sich keinerlei Besserung an. Dass sich die 520 Plätze an den Biergartentischen und die 110 im rustikal-modernen Lokal mal nennenswert füllen würden, beispielsweise bei Familien- oder Betriebsfeiern? „Nein, bis Dezember hatte ich nur eine einzige Veranstaltungsanfrage“, sagt Stephan Kalis. „Perspektive, wo bist du?“

Abschiedsrunde mit Stammgästen

Mit traurigen Augen beobachtet er seine Hündin Emmi, die vor der „Seewirtschaft“ durchs Herbstlaub wuselt. Selbst der kleinste Nenner, abermals ein reiner Kioskbetrieb, sei „nicht mehr abschätzbar, es gibt keine Planbarkeit, da hilft dir der beste Flammkuchen nicht“. Für ihn sei das genauso traurig wie für sein Team: „Wir alle lieben diesen wunderbaren Kraftort am Poschinger Weiher. Aber die Perspektivlosigkeit lässt uns keine andere Wahl, als aufzugeben.“

Im Insolvenzverfahren versucht Stephan Kalis, bis Ende nächster Woche die Kühlhäuser zu leeren. „Jeder Euro, der über den Abverkauf noch in die Kasse kommt, hilft. Ich sehe diese letzten Tage als Abschiedsrunde von meinen Stammgästen.“ Und danach? „Ich brauche erstmal eine Pause, um mein Privatleben zu sortieren.“

