Projekt mit Landwirten: Mehr Humus fürs Klima und für gute Böden

Von: Charlotte Borst

„Der Boden ist die Basis“: Hans Leitner ist einer der ersten Landwirte im Landkreis München, die am Humusaufbau-Projekt teilnehmen. In einem Film der Energieagentur berichtet er von seiner Motivation. © Energieagentur

Der Landkreis München will mit Landwirten den Humusanteil in den Äckern steigern. Die Böden werden fruchtbarer und widerstandsfähiger. Nebenbei profitiert das Klima. Wir haben einen Bauern besucht.

Unterföhring – Ein vergnügt dreinschauender Comic-Regenwurm schlängelt sich auf der Scheunenwand der Familie Leitner in Unterföhring. Nicht Hühner oder Kühe – nein, der Regenwurm ist das Markenzeichen der Landwirtsfamilie, die neben Ackerbau auch eine Kompostieranlage betreibt und ihre Felder regelmäßig mit Kompost „füttert“. „Mit der Zeit wird der Boden fluffiger“, so die Erfahrung von Hans Leitner. Der 49-Jährige steht vor seiner Kompostieranlage an der Aschheimer Straße, eine Mütze über die Ohren gezogen, Erde an den Fingern.

Lebendiger Pflug

Da ist der Wurm drin: Mit Regenwürmern geht der Humusaufbau schneller. © wawritto

Gerade hält der Regenwurm Winterruhe, aber sobald es wieder wärmer wird, ist er unterirdisch äußerst aktiv. Er lockert die Äcker – wie ein lebendiger Pflug, frisst Stroh und Pflanzenreste und scheidet hochwertigen Naturdünger aus: besten Humus. Und Humus wird in Zeiten der Klimaveränderung immer wichtiger, davon ist Hans Leitner überzeugt.

Der Unterföhringer nimmt seit einem Jahr am Humusaufbau-Projekt teil, das der Landkreis München als Klimaschutzprojekt ins Leben gerufen hat. „Der Boden ist die Basis der Landwirtschaft“, sagt Leitner: „Ausbleibender Regen und dann plötzlich Starkregen – da wachsen für die Landwirte die Risiken.“ Der Humus, die oberste Erdschicht, birgt da große Chancen: „Dass Humus Wasser speichert und bei Starkregen vor Erosion schützt, ist ein Produktionsfaktor, den man durch nichts anders ersetzen kann.“

Segen für den Boden

Die fruchtbare und wasserspeichernde Wirkung kann Leitner beobachten, weil er seit Jahren regelmäßig Kompost auf seine Felder ausbringt, und der enthält bereits Humus. Wie sich das auswirkt, zeigte sich zum Beispiel im vergangenen Sommer: Er hatte auf einem Acker Weizen angebaut, genau wie sein Nachbar. Als es sehr lange nicht regnete, wurden die Pflanzen auf dem Nachbarfeld gelb, während seine grün blieben. „Da kann man noch so viel Dünger auf die Felder werfen, wenn kein Wasser dazukommt, hilft es nicht.“

Jetzt geht Leitner einen Schritt weiter und kümmert sich um den Humusaufbau, indem er auf einigen Feldern in der Fruchtfolge Mais durch Kleegras ersetzt, weil es den Aufbau der Humusschicht fördert und dem Boden Nährstoffe und organisches Leben zurückgibt. Mais dagegen ist humuszehrend.

Die Energieagentur Ebersberg München leitet das Humusaufbau-Projekt: Drei Betriebe beteiligen sich bisher mit insgesamt 23 Hektar Kleegras. Hans Leitner hat sich verpflichtet, auf sechs Hektar zwei Jahre Kleegras statt Mais anzubauen, diesen Zeitraum kann er auf vier Jahre verlängern. Wissenschaftler untersuchen regelmäßig die Erde, auch das hat Leitner motiviert, am Projekt teilzunehmen: „Ich wollte wissen, welche Qualität der Boden hat, und wie er sich durch das Kleegras verändert.“ Im März 2022 wurde die erste Bodenprobe genommen, nächstes Jahr wird erneut beprobt. Das Kleegras mäht Leitner drei bis vier Mal im Jahr. Den Schnitt verkauft er in einer Biogasanlage in Johanneskirchen, die aus Biomasse Strom erzeugt.

Setzen voll auf die Mitarbeit der Regenwürmer: Agrarwissenschaftlerin Julia Huber von der Energieagentur mit Hans und Claudia Leitner (v.l.). © Dieter Michalek

Langfristig profitiert die Landwirtsfamilie von der Fruchtbarkeit der aufbereiteten Böden: „Nach und nach verwandelt das Kleegras die Böden, sodass wir kaum noch düngen müssen, wenn wir wieder Weizen anbauen“, erklärt Leitner, „und die Preise für Dünger sind ja zuletzt deutlich gestiegen.“

Klimaschutz-Potenzial

Humus ist aber nicht nur ein Segen für die Landwirtschaft, er hat auch enormes Klimaschutz-Potenzial. Das Kleegras speichert in rauen Mengen Kohlenstoff: jährlich 600 bis 800 Kilo Kohlenstoff pro Hektar. Bei einer Vertragslaufzeit von vier Jahren entzieht ein Hektar Kleegras der Atmosphäre 22 Tonnen CO2. Forscher sind sich einig: Ein Prozent mehr Humus in Deutschlands Ackerböden könnte den gesamten CO2-Ausstoß eines Jahes binden.

Die promovierte Agrarwissenschaftlerin Julia Huber ist Mitarbeiterin der Energieagentur und leitet das Projekt: „Der Landkreis will 2030 klimaneutral sein, deswegen fördert er den Humusaufbau.“ Bauern, die auf Kleegras umsteigen, unterstützt der Landkreis jährlich mit einer Prämie von 600 Euro pro Hektar. Julia Huber hofft, dass noch mehr Bauern mitmachen: „Unser Ziel ist es, das Kleegras salonfähiger zu machen und die Fläche auf 50 Hektar zu steigern. Denn der Humusaufbau ist gut für die Böden und gut fürs Klima.“

Landkreis sucht Landwirte für Humusaufbau Landwirte, die anteilig oder vollständig in der Fruchtfolge Silomais durch Kleegras ersetzen, erhalten im Rahmen des Humusaufbau-Projekts jährlich eine Beihilfe von 600 Euro pro Hektar. Denn auf dem Markt erzielen Landwirte für einen Hektar Mais rund 2500 bis 3000 Euro. An einem Hektar Kleegras verdienen sie mit 1200 bis 1500 Euro die Hälfte. Der Vertrag mit der Energieagentur läuft für eine Fläche zwei Jahre und kann auf drei oder auf vier Jahre verlängert werden. Demnächst wirbt die Energieagentur Ebersberg München auch mit einem Infofilm über das Humusprojekt. Im Frühjahr 2023 startet der Landkreis auch die „Aktion Zukunft+“. Im Online-Shop der Energieagentur kann man dann Zertifikate kaufen und eigene CO2-Emissionen ausgleichen. Für das Humusprojekt kann so direkt gespendet werden.

Kontakt aufnehmen können Interessierte bei Julia Huber, Energieagentur Ebersberg-München: Tel. 089 / 277 80 89 - 20, oder per E-Mail: julia.huber@ea-ebe-m.de.

