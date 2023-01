ProSiebenSat1: Neue Nachrichtenredaktion produziert täglich drei Sendungen

Von: Charlotte Borst

Leitet die neue Nachrichtenredaktion: Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group. © @SEVEN.ONE

ProSiebenSat1 hat eine neue Nachrichtenredaktion gegründet. Sie produziert täglich drei Sendungen. Dafür wurden 60 neue Leute eingestellt.

Unterföhring – Die neuen Studios sind zwar noch nicht bezugsfertig, aber das hält die Nachrichtenredaktion nicht auf. Seit 1. Januar produziert ProSiebenSat1 in Unterföhring ein eigenes Nachrichtenangebot, das täglich live gesendet wird. Über 60 Leute wurden eingestellt: Rund 50 am Hauptstandort in Unterföhring und etwa zehn in der Politikredaktion im Hauptstadtstudio Berlin.

Bekannte Moderatoren

Bekannte Gesichter und gestandene Journalisten, wie Tagesschau-Sprecherin Karolin Kandler, ZDF-Washington-Korrespondent Axel Storm oder Charlotte Potts von der ARD, wurden rekrutiert. Bisher hat das private Medienunternehmen die Nachrichten beim Springer-Konzern eingekauft, wo sie von WeltTV – vormals N24 – geliefert wurden. Der Vertrag ist abgelaufen. Nun richtet sich ProSiebenSat1 neu aus und produziert aktuelle und auch lokale Berichte selbst.

Damit schlägt der private Medienkonzern, dessen Image stark durch Unterhaltungsshows geprägt ist, eine neue Richtung ein. „Unsere Gesellschaft und die Mediennutzung haben sich verändert und darauf müssen wir mit unserem Programm reagieren“, sagt Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group. Dabei hat die Redaktion eine jüngere Zielgruppe im Blick: „Wir stehen für einen objektiven, wertungsfreien Journalismus und wollen die Zuschauer dabei schnell, mehr auf Augenhöhe und auf den Punkt informieren.“

Man sei sich der Verantwortung bewusst und wolle ein Gegengewicht zu Desinformationen und Fake News liefern, sagt Pietsch: „Die Bündelung der Informationskompetenzen unter einem Dach ermöglicht uns, in der tagesaktuellen Berichterstattung Zuschauer und User künftig schneller und umfangreicher zu informieren.“

Neue Marke

Der Umzug aus Gebäuden an der Medienallee in den neuen Campus folgt voraussichtlich im Herbst 2023. Dann arbeitet die Redaktion in einem Newsroom und einem hochmodernen Studio.

Das Team um Chefredakteur Sven Pietsch arbeitet in Schichten rund um die Uhr und informiert dreimal am Tag: um 16.50 Uhr auf Kabel1, gegen 18 Uhr mit „Newstime“ auf ProSieben – hier ist der Sendebeginn flexibel – und um 19.55 Uhr mit den 20-minütigen Sat1-Nachrichten. Das Informationsangebot wird zwar in einem Studio produziert, ist aber keine Einheitssendung, sondern wird auf alle drei Senderfamilien zugeschnitten. Auch der Digital-Auftritt wird ausgebaut. Noch hat sich optisch nicht viel verändert, wenn man die Nachrichten einschaltet. Im Frühjahr soll ein neuer Auftritt aller Nachrichten-Formate folgen, der neue Name der Marke ist aber noch geheim.

