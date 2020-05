Protest gegen Gaskraftwerk-Pläne der Stadtwerke formiert sich

Die Münchner Stadtregierung plant ein Gaskraftwerk in Unterföhring. Die Reihen der Gegner verdichten sich. Die Bürgerinitiative „Raus aus der Steinkohle“ hat andere Ideen.

Unterföhring– Dass der vorzeitige Kohleausstieg vor dem Jahr 2028 im Heizkraftwerk Nord (HKW Nord) in Unterföhring wünschenswert ist – darin sind sich die neue rot-grüne Koalition im Münchner Rathaus und die Bürgerinitiativen „Raus aus der Steinkohle“ aus München und Unterföhring noch einig. Dann aber enden die Gemeinsamkeiten. Die Bürgerinitiativen stimmen nicht zu, wenn für die frühere Abschaltung des Kohleblocks in Unterföhring ein Gaskraftwerk mit 30-jähriger Laufzeit gebaut werden soll.

Wie berichtet, verweigert Unterföhring die Genehmigung für ein Gaskraftwerk. Der Gemeinderat hat wegen fehlender Nachhaltigkeit einstimmig abgelehnt, ein Bauleitverfahren für ein fossiles Kraftwerk einzuleiten.

Stadtwerke versuchen Blockadehaltung aufzuweichen

Ungeachtet dessen hat die neue Münchner Stadtregierung den Bau einer Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) am Standort des Heizkraftwerks Nord in Unterföhring in den Koalitionsvertrag geschrieben. Sie will offenbar über die Köpfe der Unterföhringer hinweg Fakten schaffen. Dagegen protestieren Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) und Wolfgang Stubenrauch, Sprecher der Unterföhringer Bürgerinitiative.

Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach antwortet in einem Brief und appelliert an die Bürgerinitiativen, sie sollten ihre negative Haltung aufgeben. „Alle tatsächlichen Energie- und Klimaexperten, die mir bekannt sind, halten den Neubau einer GuD für die ökologisch bessere Alternative.“ Wenn man nur ein kleines Heizwerk für die Wärmenotfallversorgung bauen würde, wie es die Bürgerinitiativen vorschlagen, müsste der Kohleblock länger stehen bleiben, so lange bis er nicht mehr als systemrelevant eingestuft werde. Der Bau einer GuD erlaube dagegen den Abriss des Kohleblocks.

Die Initiativen folgen diesen Argumenten nicht und halten Bieberbach vor, die GuD für den Strommarkt in Süddeutschland zu planen. Zudem wäre die Summe der Emissionen eines GuD mit 30-jähriger Laufzeit bis in die 2050er Jahre deutlich höher als die Summe der CO2-Emissionen aus der Kohleverbrennung im HKW Nord in dessen Restlaufzeit, schreibt Michael Schabl, Sprecher der Münchner Initiative, ab 2022 wäre der Kohleausstieg mit günstigen Heizwerken möglich.

