„Die Party ist vorbei“: Rücklagen schmelzen von 490 Millionen auf 35 Millionen Euro

Unterföhring gilt seit Jahren als eine der wohlhabendste Kommune Deutschlands. Doch die millionenschweren Investitionen der letzten Zeit lassen die Rücklagen massiv schmelzen.

Unterföhring – Die Zahlen in der jüngsten Unterföhringer Haushaltsdebatte ließen die Zuhörer erschreckt aufhorchen. Die Rücklagen sind von 490 Millionen im Jahr 2016 auf 335 Millionen im Jahr 2019 geschmolzen. Im Jahr 2023 werden die Reserven auf 35,2 Millionen zurückgegangen sein. Ein Invest von 450 Millionen in sieben Jahren – das gab es noch nie in der Geschichte der 11 300-Einwohner-Gemeinde. Dennoch ist Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) überzeugt: „Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren viele Projekte angepackt und teilweise schon umgesetzt.“ Einige Baustellen listet er auf: die Sanierung des Sportparks, die neue VHS-Musikschule, die Brücke über den Isarkanal, das Parkhaus an der Jahnstraße, der Feststadl und die Großprojekte Schulcampus und Sportpark. „Diese Investition zehrt einen großen Teil der Rücklagen auf, macht uns aber fit für die Zukunft.“

Die Kinderbetreuung bleibt – wie seit fast 40 Jahren – für Unterföhringer Eltern gebührenfrei, was die Gemeinde 8,5 Millionen kostet pro Jahr. Das Kulturangebot (500 000 Euro) wird beibehalten, und die über 60 Vereine werden weiter großzügig unterstützt.

Die Personalkosten liegen mittlerweile bei 11,9 Millionen

Im bayernweiten Ranking der steuerkräftigsten Gemeinden rangierte Unterföhring vier Jahre in Folge auf Platz 2. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit 70 Millionen (rund 20 Millionen niedriger als im Vorjahr) eingeplant. Auch für den Finanzplan 2021 bis 2023 wählte der Kämmerer den vorsichtigen Ansatz von 70 Millionen. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Stellenplan mit 151 Vollzeitstellen (Vorjahr: 144). Die Personalkosten liegen mittlerweile bei 11,9 Millionen (Vorjahr: 10,6 Mio). Aber Kemmelmeyer hofft, dass man alle Stellen besetzen wird, „denn wir brauchen unsere Mitarbeiter, um all unsere Projekte umzusetzen.“

Ein großer Batzen bei den Abgaben ist die Kreisumlage: 55,5 Millionen überweist Unterföhring dem Landratsamt.

„Die Party ist vorbei“

Der Haushalt wurde in vier langen Sitzungen vom Finanzausschuss vorberaten. Dennoch gab es für den Vermögenshaushalt (151 Mio) vier Gegenstimmen aus der CSU-Fraktion und eine von Thomas Weingärtner (SPD). Der Verwaltungshaushalt (113,5 Mio) wurde einstimmig beschlossen. Gegen den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023 stimmten Thomas Weingärtner (SPD) und Marianne Rader (CSU). Für Weingärtner steht fest: „Die Party ist vorbei.“ Es bestehe zwar kein Grund zur Panik, „aber wir werden stärker abzuwägen haben und uns zunächst den notwendigen Investitionen zuwenden, statt Prestigeobjekten den Vorrang zu geben“, sagte er – mit Seitenhieb auf den neuen Feststadl (knapp 4 Mio), den seine SPD zu kostspielig findet und ablehnt. Weingärtner, der in den vergangenen Haushaltsdebatten stets die Rolle des Mahners übernommen hatte, ist sich sicher: „Wir werden auch in Zukunft einen deutlich höheren Spielraum haben als viele andere Gemeinden. Unsere Aufgabe wird es sein, sich mit einer gut austarierten Finanzpolitik, diesen Spielraum zu erhalten.“

Alle Beschlüsse seien ehedem einstimmig oder mehrheitlich gefasst worden, erinnerte PWU-Chef Manuel Prieler seine Kollegen. Er lobte die „nachhaltigen Investitionen für die nächste Generation“ und betonte: „Eine Kommune ist keine Bank, die Rücklagen hortet.“

Gemeinde muss „einen Gang runterschalten“

Das Pensum der Projekte ist Marianne Rader (CSU) zu groß. Sie riet, „einen Gang runter zu schalten“ und die Prioritäten gemeinsam neu zu setzen: „Der Wohnungsbau bleibt etwas auf der Strecke und ist erst ab 2023 vorgesehen.“ Kemmelmeyer gab ihr Recht: „Ich hätte gerne mehr Wohnungsbau aufgenommen, aber die Mehrheit im Gemeinderat hat 2018 gegen die Wohnungsbauoffensive der PWU gestimmt. Es war nicht gewünscht.“

Ein Kernthema für den künftigen Gemeinderat ist in seinen Augen genau das, der Bau von günstigen Mietwohnungen, „wir sehen, es reicht lange nicht aus“. Am Gockl-Grundstück und an der Stelle des Wehnerhofs werden ab 2023 Wohnungen entstehen. „So werden wir auch Mieteinnahmen erwirtschaften.“

Hier wurde und wird investiert

In folgende Projekte investiert der Gemeinderat in der Amtszeit von Andreas Kemmelmeyer (PWU): Schulcampus mit fünfzügigem Gymnasium, Grundschule, Hort, Mittagsbetreuung, Sporthalle: 154 Mio; Sportpark mit Hallenbad: 100 Mio; VHS-Musikschule: 35 Mio, Sanierung Sportzentrum: 18 Mio; Folgende Projekte stehen an: FFW-Haus mit elf Wohnungen: 70 Mio; Neubau Rathaus: 32 Mio; Neubau Bauhof 14,1 Mio; Erweiterung Kläranlage: 13,1 Mio.; Sanierung Jugendzentrum Fezi, 5 Mio.