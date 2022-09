Schweinsteiger-Straßenschild und Co.: Sky versteigert Inventar und Kuriositäten

Eine FC-Bayern-Legende für die Wand. © Restlos.com/Eva-Varena Führer

Der TV-Sender Sky versteigert sein Inventar aus zwei Standorten in Unterföhring. Darunter sind Filmposter und echte Kuriositäten.

Unterföhring – Der TV-Sender Sky zieht aus zwei Standorten in der Beta-Straße in Unterföhring aus und versteigert sein Inventar – allerdings nicht nur Fernseher, Loungemöbel und Schreibtische. Bei der aktuellen Online-Auktion auf „restlos.com“ kommen auch kleine und große Kuriositäten aus dem Fernsehstudio unter den Hammer wie ein echter Beichtstuhl, ein FC-Bayern-rotes Schweinsteiger-Straßenschild oder ein ikonenhaftes David-Hasselhoff-Bild. Der Besichtigungstermin findet am 29. September in Unterföhring statt.

Eine der „Ikonen Hollywoods“: das Hasselhoff-Poster. © Restlos.com/Eva-Varena Führer

Genau 888 Posten werden bei der Auktion aus dem Inventar der beiden Sky-Standorte im Unterföhringer Gewerbegebiet angeboten. Vor allem sind es natürlich Büromöbel, die einen neuen Besitzer suchen. Allein rund 100 Schreibtische werden neben Bürostühlen, Garderobenständern und Rollcontainern angeboten – oder gleich als ganze Garnitur. Höhepunkte sind aber natürlich die Kuriositäten der Film- und Seriengeschichte. Wie das ikonenhafte David-Hasselhoff-Porträt zum Startpreis von einem Euro. Für den echten Beichtstuhl mit der Losnummer 730 haben bereits acht Bieter virtuell die Hand gehoben. Das aktuelle Gebot für die Filmrequisite liegt bei 85 Euro (Stand: 23. September).

Überhaupt dürften Kinofans an der Auktion viel Freude haben. Ein großes „Pulp Fiction“-Filmplakat wird genauso versteigert wie XXL-Filmposter von „Game of Thrones“ oder „The Simpsons“. „Wir wollen dem Inventar der ehemaligen Sky-Zentrale ein neues Leben schenken“, sagt Fabian Altrichter, der Gründer von „restlos.com“, einem Spezialunternehmen für Industrieauflösungen. Interessenten können die Posten am 29. September bei einem Rundgang nach Voranmeldung besichtigen. Die Zuschläge erfolgen ab 5. Oktober.

