Zwei Surfer auf der Isar bei Unterföhring haben am späten Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Alarmiert worden waren die Feuerwehren aus Unterföhring, Unterschleißheim und Aschheim sowie die Berufsfeuerwehr München und Tauchereinheiten wegen einer vermeintlichen Personenrettung in der Isar. Wie sich vor Ort allerdings herausstellte, waren die Surfer in keiner Notlage und benötigten auch keine Hilfe. So rückten die Einsatzkräfte wieder ab.