Unerwarteter Tod: Unterföhring trauert um Manfred Unterstein

Der plötzliche Tod von Manfred Unterstein ist für viele Unterföhringer unfassbar. Der SPD-Gemeinderat ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren unerwartet gestorben.

Unterföhring – Viele empfinden die Nachricht noch immer als unwirklich. Manfred Unterstein hatte zwar in den vergangenen Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber auf seinen nahen Tod deutete nichts hin. Der fröhliche und humorvolle Hausmeister, der einen Hausmeister Service aufgebaut hatte, war im Winter noch früh morgens zum Schneeräumen ausgerückt.

Begeisterter Schwimmer

Der begeisterte Schwimmer und Bootsführer gründete 1975 die Unterföhringer Wasserwacht. Er sorgte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde dafür, dass Notrufsäulen am Feringasee installiert wurden, unterrichtete Flüchtlinge im Schwimmen und Grundschüler in Erster Hilfe. Sieben Jahre engagierte er sich im Landesverband der Wasserwacht als Ausbilder und für die Wasserrettung in den neuen Bundesländern.

Der groß gewachsene, sportliche Mann, den man in Arbeitskleidung, in Tracht oder elegantem Anzug antreffen konnte, war umtriebig und immer hilfsbereit.

Bei der Wahl nach vorne gehäufelt

„Er war der Älteste im Gemeinderat, machte aber den fittesten Eindruck“, sagt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer, die 71 Jahre hätte man ihm nicht angesehen. „Er war ein herzlicher Mensch und guter Spezl.“

25 Jahre war Manfred Unterstein Mitglied bei der SPD. 2009 rückte er in den Gemeinderat nach. 2014 kandidierte er auf einem hinteren Listenplatz, wurde weit vor gehäufelt und zog erneut ein. Für seinen Fraktionssprecher Philipp Schwarz hinterlässt Unterstein, der sich vor allem für Kinder und Umwelt einsetzte, eine große Lücke. „Er war eine Frohnatur und ein Stehaufmännchen.“

„Sehr guter Netzwerker“

In Debatten hätte Manfred Unterstein „die Sache stets über die Partei“ gestellt, sagt Kemmelmeyer. Er befürwortete den Feststadl und das Hallenbad, das nun so gestaltet wird, dass die Wasserwacht dort trainieren kann.

Dem Umweltamt schlug er vor, eine Infotafel aufzustellen. Anschaulich können Kinder hier in Glasfenstern sehen, wie lange es dauert, bis Müll verrottet. Unterstein habe auf Dialog und Miteinander gesetzt, sagt Philipp Schwarz, „er war mit vielen in Freundschaft verbunden und ein sehr guter Netzwerker“. Seinen Optimismus habe er auch nach Tiefschlägen behalten. „Er war immer zur Stelle, wo er gebraucht wurde“, würdigt ihn SPD-Ortsvorsitzender Thomas Weingärtner. Unvergessen ist die Festreihe „Bella Tarcento“. Als Vorsitzender des Fördervereins Kinder und Jugend organisierte er Benefizabende zugunsten einheimischer Kinder. Den Wein holte er in der Partnerstadt Tarcento, es gab italienische Musik, der Erlös wurde gespendet.