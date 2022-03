Trotz Blitzer-Marathon mit fast 70 Sachen vor der Schule durch die 30er-Zone

Von: Günter Hiel

Runter vom Gas. (Symbolbild) © Hermsdorf-Hiss

Ein 49-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim ist trauriger Rekordhalter beim Blitzer-Marathon im Bereich der Polizei Ismaning. Er rauschte mit 68 Stundenkilometern an der Schule in Unterföhring vorbei. Erlaubt sind 30.

Unterföhring - In allen Medien war der Blitzer-Marathon groß gemeldet worden, mit dem die Polizei auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinweisen will; samt Bekanntgabe der Kontrollstelle. Davon ungerührt, ist ein 49-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim am Donnerstag in seinem VW-Bus mit 68 Stundenkilometern in der Mitterfeldallee in Unterföhring an der Schule vorbeigeprescht. Dort gilt Tempo 30.

260 Euro Strafe, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Monat Fahrverbot

Bei einer Lasermessung der Polizei ist der Fahrer aufgeflogen. Es war der krasseste Verstoß im Bereich der Polizeiinspektion Ismaning, die insgesamt 41 Schnellfahrer ertappte. Der Rosenheimer muss 260 Euro zahlen, bekommt zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und einen Monat Fahrverbot, meldet die Polizei.