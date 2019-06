Vater kommt mit Kind (2) zur Wasserwacht am Feringasee - die ruft sofort den Notarzt

Harmloser Badespaß im Sommer schlug für einen Vater und seinen zweijährigen Sohn von einer Minute auf die andere in einen eiligen Rettungseinsatz um.

Sein Vater war nur für einen Moment unaufmerksam, doch das hätte einen zweijährigen Buben am Feringasee fast das Leben gekostet. Wie die Kreiswasserwacht München berichtet, war das Kind am Samstagmittag beim Spielen ohne Schwimmflügel im Wasser untergegangen. Der Vater habe den Buben zwar schleunig aus dem Wasser gerettet, doch sei die Entscheidung, danach direkt zur Wasserrettungsstation zu eilen, die richtige gewesen: „Die Blaufärbung zeigte den gut ausgebildeten Helfern, dass ein Sauerstoffmangel durch das Beinahe-Ertrinken bestand“, so die Wasserwacht. Die Retter verabreichten dem Kleinkind Sauerstoff, riefen Kindernotarzt und Rettungsdienst. Der Bub kam begleitet von den Eltern ins Krankenhaus. Die Wasserwacht warnt, Kinder – auch mit Schwimmhilfen – nicht unbeaufsichtigt zu lassen.mm

