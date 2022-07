Vermisste und Verletzte: Einsatzreiches Wochenende an den Badeseen

Von: Patricia Kania

Teilen

Mehrere Vermisstensuchen und Erste-Hilfe-Einsätze an den Badeseen forderten die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes am Wochenende, wie hier am Feringasee. (Symbolfoto) © Kreiswasserwacht München

Mehrere Vermisstensuchen und Erste-Hilfe-Einsätze an den Badeseen forderten die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes am Wochenende.

Landkreis - Wie die Wasserwacht berichtet, waren zwei Frauen gemeinsam zum Baden am Feringasee. Eine der beiden Frauen, eine etwa 60-Jährige, ging alleine zum Schwimmen, kam aber nicht zurück und war fast zwei Stunden verschwunden. Ihre Begleiterin alarmierte die Wasserwacht. Einsatzkräfte der Wasserwacht Unterföhring suchten im Wasser nach der Dame. Glücklicherweise wurde die Frau innerhalb kürzester Zeit wohlbehalten an Land gefunden.

Dreijähriges Kind verschwunden

Direkt im Anschluss erreichte die Retter auch schon die nächste Meldung. Ein Vater hat sein dreijähriges Kind aus den Augen verloren. Der Einsatz, der den meisten Eltern einen Schauer über den Rücken jagt, konnte aber innerhalb von wenigen Minuten erfolgreich beendet werden. Das Kind wurde auch in diesem Fall wohlbehalten an Land gefunden. Am Heimstettener See fand eine ältere Dame ihre Familie am vollen Seeufer nicht mehr. Die Wasserwacht Feldkirchen konnten den Liegeplatz aber relativ schnell ausfindig machen und die Familie wieder zusammenführen.

Mann findet seine Frau nicht mehr

Die Wasserwacht Lohhof wurde am Unterschleißheimer See auf einen verwirrt wirkenden Mann aufmerksam. Dieser konnte seine Frau nicht mehr finden. Es stellte sich heraus, dass der Herr durch seine Demenz Erkrankung den Weg zurück zu seinem Platz nicht mehr fand. Vier Fußstreifen der Wasserwacht Lohhof suchten gemeinsam mit der Polizei und dem First Responder Unterschleißheim das Ufer nach der Ehefrau ab und konnten die beiden innerhalb kurzer Zeit wieder vereinen.

Insektenstich im Rachen

Insgesamt wurden dieses Wochenende 43 Erste-Hilfeleistungen von den Ortsgruppen gemeldet. Meist wurden Insektenstiche, sowie Zeckenbisse, Schürfwunden und auch eine Verstauchung versorgt. Am Feringasee kam ein Patient mit einem Insektenstich im Rachenraum zur Wachmannschaft der Wasserwacht Unterföhring. Sofort wurde ein Notarzt und Rettungswagen angefordert und der Patient wurde nach erfolgter Erstversorgung ins Krankenhaus abtransportiert.

Am Unterschleißheimer See kollabierte ein Mann, da er zu wenig getrunken hatte. Bei der Erstversorgung in der Wasserwacht Station Lohhof wurde er mit Flüssigkeit versorgt und konnte nach kurzer Zeit selbständig nach Hause gehen.