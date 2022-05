Viel Lob fürs neue „Fezi“: Jugendtreff nach Umbau wieder eröffnet

Von: Andreas Sachse

Einweihungskuchen: Die Wiedereröffnung feierten (v.l.) KJR-Kreisgeschäftsführer Marcus Fink, KJR-Vize-Bereichsleiter Stephan Schwarz, Fezi-Leiter Metti Schramm, KJR-Vorsitzender Jan Museler und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. © Andreas Sachse

Der Jugendtreff „Fezi“ in Unterföhring ist nach der Generalsanierung wieder eröffnet worden. Von allen Beteiligten gabs es viel Lob für den Umbau.

Unterföhring – „Das ist ein Wahnsinns-Haus!“ Fezi-Leiter Metti Schramm ist begeistert von der generalsanierten Freizeitstätte in Unterföhring, in der er nun erstmals wieder Kinder und Jugendliche willkommen geheißen hat: „Da ist Style reingekommen in das neue Fezi.“

Nach eineinhalb Jahren provisorischer Jugendarbeit in der „Farm“ übergab Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) das runderneuerte „Fezi“ dem Kreisjugendring München-Land (KJR) als Betreiber der Einrichtung. Nach einer „schrecklich langen Zeit ohne Fezi“ sind die Arbeiten nicht nur plangemäß abgeschlossen worden, sagte Kemmelmeyer: Das seinerzeit auf 4,7 Millionen Euro taxierte Budget sei sogar um einen sechsstelligen Betrag unterschritten worden. „Das kommt in der heutigen Zeit besonders gut“, jubilierte Kemmelmeyer. Die Gästeschar quittierte sein Resümee mit einigem Applaus.

„Der unverwechselbare Fezi-Flair ist nicht verloren gegangen.“

Nahezu die komplette KJR-Spitze, Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter und ein beachtlicher Teil der Unterföhringer Jugend drängten sich bei bestem Biergarten-Wetter in das sanierte Gebäude. Von außen gesehen korrespondiert das neue Fezi mit dem unlängst ebenfalls generalsanierten Sportzentrum in der Nachbarschaft. Der Effekt ist gewollt. Das modern und luftig wirkende Ensemble in der Jahnstraße 23 ist von Architekt Alexander Sonnleitner als Blickfang konzipiert. Und das Beste dabei, so Kemmelmeyer: „Der unverwechselbare Fezi-Flair ist nicht verloren gegangen.“ Die neue Freizeitstätte sei jeden Cent wert.

Metti Schramm dankte der Gemeinde und den Planern für die seinem Team und der Unterföhringer Jugend entgegengebrachte Offenheit, was er als Wertschätzung empfindet: „Wir haben uns mit Vorschlägen jederzeit beteiligen dürfen.“ Mit dem Ergebnis ist Schramm hochzufrieden: Das neue Fezi unterteilt sich auf vier Ebenen. Großzügig verwendetes Glas gewährt den Eindruck von Raum und Transparenz. Das Gebäude hat einen Fahrstuhl, drei Küchen, neue Sanitäranlagen, eine Bühne und „jede Menge Ausstattung“, erläuterte Schramm.

Den Fezi-Leiter freut besonders, Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Angebot unterbreiten zu können. Da ist eine Tischtennisplatte, Billard, ein Kicker. Kommunikative Spielgeräte, die einem Sozialpädagogen das Herz aufgehen lassen. Die Disco im Keller wurde erweitert. Das Café ist in einem 46 Quadratmeter großen neuen Anbau untergebracht. Eis und Pizza sollen ausdrücklich auch an Gäste von außerhalb verkauft werden. Schramm hätte seine Freude daran, wenn Schulen und Vereine das Fezi für Partys nutzten. Metti Schramm ist zuversichtlich, dass die rundum erneuerte Freizeitstätte ein willkommener Treffpunkt der Jugend wird. Aus der Schar anwesender Gäste erhob sich zustimmendes Gemurmel. Den Kindern und Jugendlichen aus Unterföhring wünscht Bürgermeister Kemmelmeyer „unverwechselbare und prägende Erlebnisse“.

