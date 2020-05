Ergebnis ungültig: Vize-Wahl in Unterföhring muss wiederholt werden

Die Wahl des Vize-Bürgermeisters in Unterföhring war denkbar knapp. Nun kam erhaus: Sie war auch ungültig. Das steckt dahinter.

Unterföhring - Der Gemeinderat Unterföhring wählt am 18. Juni erneut einen Vize-Bürgermeister. Die Wahl vom 14. Mai ist wegen eines Zählfehlers rechtswidrig und muss wiederholt werden. Das verkündete Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) am Donnerstag zu Beginn der Gemeinderatssitzung. „Es tut mir narrisch leid“, entschuldigte sich Kemmelmeyer als Wahlausschuss-Vorsitzender, „es hat mich narrisch geärgert, so ein Fehler darf nicht passieren. Ich bedauere ihn zutiefst.“

Im ersten Wahlgang hatten Manuel Prieler (PWU) und Philipp Schwarz (SPD) mit 12:12 Stimmengleichheit. Nach dem zweiten Wahlgang wurde mit 13:11 ein fehlerhaftes Ergebnis zugunsten Prielers ausgerufen, der folglich zum Zweiten Bürgermeister vereidigt wurde. Später sei im Ordnungsamt beim Nachzählen aufgefallen, dass eine Stimme für Schwarz im Haufen der Stimmzettel für Prieler gelandet war, so Kemmelmeyer. Das korrekte Ergebnis war erneut 12:12. Auf den Patt hätte der Losentscheid folgen müssen. Kemmelmeyer informierte die Rechtsaufsicht, die die Wahl beanstandete. „Ich bin froh, dass der Irrtum nicht erst in zwei bis drei Tagen oder durch Zufall zu Tage gekommen ist“, sagte Prieler. Er sei sicher, „dass so etwas in der Geschichte Unterföhrings nicht mehr vorkommen wird“.