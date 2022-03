Volles Konto, volles Programm: Unterföhring investiert 125 Millionen Euro

Von: Charlotte Borst

Mit vollen Konten lässt es sich im Rathaus Unterföhring gut planen. © Gerald Förtsch

Unterföhring gibt weiter Gas. Allein für Baumaßnahmen will die Gemeinde heuer 73 Millionen Euro investieren. Insgesamt sind Ausgaben von 125 Millionen geplant. Das nötige Geld liegt auf dem Konto.

Unterföhring – Kämmerer Robert Beckerbauer hat für die 11 236 Einwohner-Gemeinde einen Gesamthaushalt von 244,8 Millionen Euro errechnet. Dabei habe die Finanzabteilung die Ausgaben höher und die Einnahmen niedriger veranschlagt, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) in seiner Haushaltsrede. Insgesamt sind 2022 Ausgaben von 125 Millionen Euro einkalkuliert, davon auch 42 Millionen für Grunderwerb.

Der Gemeinderat hat den Haushalt zwar einstimmig beschlossen. Diskussionen gab es dennoch: Die SPD kritisierte, dass im Finanzplan bis 2025 Grundstücksverkäufe in Höhe von 25 Millionen aufgeführt sind, wo der Boden doch für kommunalen Wohnungsbau benötigt würde.



„Die Coronakrise ist noch nicht vollständig überstanden“

„Die Coronakrise ist noch nicht vollständig überstanden“, sagte Kemmelmeyer in seiner Haushaltsrede, die weitere weltpolitische Entwicklung sei schwer vorherzusehen. Die Gewerbesteuereinnahme setzt Unterföhring daher mit 70 Millionen Euro sehr vorsichtig an. Im Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 sind 60 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt.



Gemeinsam habe man in den vergangenen Jahren viele Bauprojekte erfolgreich umgesetzt, sagte Kemmelmeyer, „dank der Entscheidungsfreude des Gemeinderats und der Arbeit der Verwaltung“. Die nächsten Großprojekte sind die neue Feuerwache mit Wohnungen für rund 24 Millionen Euro, das neue Rathaus für 29 Millionen, die Erweiterung der Kläranlage, die für 14 Millionen in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, und die Grundschule an der Bahnhofstraße, die für 21,6 Millionen saniert wird.

In diesem Jahr darf Unterföhring bis zu 112,8 Millionen Euro von den Sparkonten abheben. Im Finanzplan 2022 bis 2025 ist insgesamt eine Rücklagenentnahme von 194 Millionen veranschlagt. Dann wird voraussichtlich ein Polster von 21 Millionen übrig sein. „Es hängt von uns allen gemeinsam ab, wo die Rücklagen in vier Jahren stehen“, sagte Kemmelmeyer. Im Vorjahr war man zurückhaltender, als es der Haushalt erlaubt hätte: Statt 39 Millionen wurden lediglich drei Millionen entnommen.



„Nicht darauf angewiesen, Tafelsilber zu veräußern“

Für Wohnungsbau an der Münchner Straße, in der Isarau und am Germanenweg sind bis 2025 rund 12,6 Millionen Euro für Gemeindewohnungen oder Reihenhäuser vorgesehen. 53,3 Millionen muss Unterföhring heuer als Kreisumlage an den Landkreis abführen. Die Personalkosten liegen bei üppigen 11,5 Millionen: Der Stellenplan führt 162 Vollzeitstellen auf (Vorjahr: 159). Die Kinderbetreuung bleibt für Eltern kostenfrei und wird mit 8 Millionen von der Gemeinde und 3 Millionen vom Freistaat getragen.



Sabine Fister (SPD) beantragte, die Grundstücksverkäufe in Höhe von 25 Millionen im Finanzplan zu streichen, da auch ohne diesen Ansatz der Haushalt ausgeglichen sei. „Wir sind nicht darauf angewiesen, Tafelsilber zu veräußern“, betonte Thomas Weingärtner (SPD). Marianne Rader (CSU) hielt dagegen: „Wir suchen nach einem Modell, unseren Einheimischen Grundstückskäufe zu ermöglichen.“ Bürgermeister Kemmelmeyer zeigte sich „irritiert“, dass die SPD zwar in nicht-öffentlicher Sitzung dem Haushaltsentwurf samt möglichen Verkäufen zugestimmt hatte, nun aber „medienwirksam“ in öffentlicher Sitzung eine Debatte anstieß. Eine Mehrheit aus PWU, CSU und zwei Mitgliedern der Grünen lehnte den SPD-Antrag mit 19:14 ab.

