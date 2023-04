Vorbereitungen zum Neubau der Herzog-Heinrich-Brücke – Wege für Spaziergänger und Radler eingezäunt

Von: Martin Becker

Ohne Eingriffe lässt sich das ehrgeizige Bauvorhaben nicht realisieren: Ausholzung am Föhringer Ring, direkt unter der Herzog-Heinrich-Brücke. © Martin Becker

Das steigende Verkehrsaufkommen am Föhringer Ring macht einen Ausbau nötig. Die Vorarbeiten dazu haben begonnen, unter anderem an der Herzog-Heinrich-Brücke.

Unterföhring – Autofahrer sind schon länger tangiert, jetzt wirken sich die Brückenbauarbeiten am Föhringer Ring in Unterföhring auch auf Spaziergänger und Radfahrer aus: Zwischen Isar und Isarkanal ist der Weg südlich des Föhringer Rings (Herzog-Heinrich-Brücke) mittlerweile eingezäunt worden. „In diesem Bereich tut sich aktuell einiges“, sagt Tanja Sartorius, Baurätin vom Staatlichen Bauamt Freising, auf Nachfrage des Münchner Merkur. Sie erläutert im Detail die großflächigen Maßnahmen.

Bestehende Brücke ist in einem schlechten Zustand

Seit Dezember liegt das Baurecht für den Neubau der Herzog-Heinrich-Brücke Süd und die dafür erforderlichen Baustraßen vor – doch der eigentliche Neubau der Brücke bedarf allerlei Vorarbeiten. „Die bestehende Herzog-Heinrich-Brücke kann aufgrund ihres schlechten Gesamtzustands nicht erhalten bleiben, sondern wird im Zuge des vierstreifigen Ausbaus des Föhringer Rings durch einen Neubau ersetzt“, erläutert die Baurätin. „Um den Verkehr während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten zu können, wird vor Abbruch und Neubau der bestehenden Brücke die neue Brücke unmittelbar südlich des bestehenden Bauwerks errichtet.“

Geh- und Radwege werden zu Baustraßen

Vor Baubeginn müssen zunächst die in weiten Teilen schon vorhandenen Wege – wie der Geh- und Radweg an der Isar – vorübergehend als Baustraßen hergerichtet werden. „Über diese Baustraßen werden die Brückenwiderlager sowie der Brückenpfeiler auf der Insel zwischen Isar und Isarkanal für die Baustellentätigkeit zugänglich“, sagt Tanja Sartorius. Die Auswahl des Baustraßenverlaufs sei aus mehreren Varianten und in enger Abstimmung mit den Naturschutzbehörden erfolgt.

Biotopschutzzäune nötig

Eine Baustraße beginnt in Unterföhring an der an der Münchner Straße (vis-a-vis der Einmündung Feringastraße), verläuft südlich des SportScheck-Geländes über die kleine Korsobrücke, danach auf der Isarinsel zum Brückenpfeiler. Eine weitere Baustraße verläuft vom Föhringer Ring aus am östlichen Ufer des Isar-Kanals zum östlichen Widerlager der Brücke. „Angrenzende Vegetationsbestände und Lebensräume werden erhalten und durch Biotopschutzzäune vor unmittelbaren Baustelleinflüssen geschützt“, sagt die Baurätin. „Diese Zäune verhindern das Befahren des Wurzelbereiches, Astabrisse oder Verletzungen der Borke von Gehölzen.“ Etwa in der Mitte zwischen Föhringer Ring und St. Emmeram-Brücke ist in der Einzäunung eine Bucht angelegt als Ausweichmöglichkeit für Begegnungsverkehr der Baufahrzeuge.

Bodendenkmäler unter der Erde?

Hinzu kommt: Im Bereich der Baustraße südlich des SportScheck-Geländes wurden Bodendenkmäler vermutet. Eine archäologische Fachfirma führt dort deshalb seit Mitte Februar Untersuchungen durch nach den Vorgaben des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege.

„Im nächsten Schritt“, erklärt die Baurätin, „wird über die Korsobrücke eine Behelfsbrücke für die Baustraße errichtet.“ Denn diese kleine Brücke über den Isarkanal stammt aus dem Jahr 1924, ihre Traglast ist begrenzt. „Die Korsobrücke wird daher mit einer Behelfsbrücke überbaut.“

All dies sind im Moment bloß die Vorbereitungen für die eigentlichen Bauarbeiten am Föhringer Ring. Die beginnen voraussichtlich im Sommer 2023, allein der Neubau im Süden der alten Brücke wird ungefähr zwei Jahre dauern.

Eingezäunt ist neuerdings der Geh- und Radweg zwischen Isar und Isarkanal südlich des Föhringer Rings. © Martin Becker