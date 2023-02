VW-Bus fährt bei Unterföhring mit voller Wucht auf Streifenwagen auf

Von: Günter Hiel

Mit Blaulicht und Warnblinkanlage ist ein Streifenwagen eigentlich nicht zu übersehen. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Mit seinem VW-Bus ist ein Münchner (38) am Samstag um 01.20 Uhr bei Unterföhring heftig auf einen Streifenwagen aufgefahren.

Unterföhring - In der Nacht auf Samstag hatte eine Polizeistreife bei Unterföhring eine Kontrollstelle einrichten wollen. Ihr Fahrzeug stand mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage in der Effnerstraße in Fahrtrichtung Föhringer Ring, auf Höhe der Unterführung zur Cosimastraße. Die Besatzung stellte Leitkegel auf, um den fließenden Fahrverkehr auf die linke der drei vorhandenen Spuren zu begrenzen und eine Verkehrskontrollstelle einzurichten. In dem Moment fuhr ein Münchner (38) mit seinem VW-Bus frontal auf den Streifenwagen.

Verdacht auf Alkohol am Steuer

VW-Busfahrer und Beamte blieben unverletzt, der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Der Unfallverursacher musste wegen des Verdachts auf Alkohol mit zur Rechtsmedizin zur Blutabnahme. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und Blutentnahme konnte der 38-Jährige entlassen werden. Gegen ihn wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.