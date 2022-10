Wegbereiter in die Gesellschaft: Helferkreis erhält Integrationspreis

Von: Andreas Sachse

„Stolz wie Bolle“ sind Helferkreis-Vorsitzende Dagmar Hoffmann (2.v.l.) und Vize Andrea Moosavi auf den Preis, den Innenminister Joachim Herrmann (r.) im Beisein von Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer überreichte. © Privat

Für sein Engagement im Bereit „Integration durch Sprache“ hat der Helferkreis Unterföhring den Integrationspreis 2022 erhalten. Und jede Menge Lob.

Unterföhring – Seit nunmehr sieben Jahren ebnet der Helferkreis Unterföhring Flüchtlingen aus aller Welt den Weg in die deutsche Gesellschaft. Sprache ist für die ehrenamtlichen Helfern der wichtigste Türöffner. Für ihr Engagement im Bereich „Integration durch Sprache“ hat die Regierung von Oberbayern die 50-köpfige Initiative nun mit dem Integrationspreis 2022 ausgezeichnet.

Helferkreis-Vorsitzende Dagmar Hoffmann nahm die Urkunde aus den Händen von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) entgegen. „Stolz wie Bolle“ sei sie, lässt sie den Münchner Merkur wissen. „Seit 1995 bieten wir aufs Klientel abgestimmte Sprachkurse an.“ Dass das Engagement des Helferkreises in dieser Weise gewürdigt werde, sei einfach toll.

Preis mit 1000 Euro dotiert

Der feierlichen Zeremonie im Maximilian Saal zu München wohnten Regierungspräsident Konrad Schober und Regierungsvizepräsidentin Sabine Kahle-Sander (beide CSU) bei. Der heuer zum 14. Mal verliehene Integrationspreis ist mit 1000 Euro dotiert.

Der in der Flüchtlingskrise von 2015/2016 als Verein gegründete Helferkreis besann sich frühzeitig auf das Wesentliche. Wer als Flüchtling nicht in der Lage ist, sich in Wort und Schrift auf Deutsch zu verständigen, bekommt in diesem Land keinen Fuß in die Tür. Das war Hoffmann und ihren Mitstreitern von Anfang an klar. In der Flüchtlingsunterkunft boten die Helfer Sprachkurse an. „90 von 300 Bewohnern haben sofort mitgemacht“, erzählt Hoffmann. Aus den Anfängen wurde der Lerntreff für junge Erwachsene, jeden Dienstagabend im Spendenlager des Helferkreises in der Föhringer Allee. Vor allem Rentner und ältere Schüler unterrichten Flüchtlinge.

„Der Integrationspreis geht definitiv an die Richtigen.“

Aus den spontan angebotenen Kursen entwickelten die Helfer ein auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes Paket an Sprachkursen. Das Angebot reicht von Alphabetisierungskursen für Analphabeten und Einführungskursen für Kinder bis zu Vorbereitungskursen für Berufsschulen und Prüfungsbegleitung von Berufsschülern.

Joachim Herrmann, der als bayerischer Innenminister auch für Fragen der Integration im Freistaat zuständig ist, pries das Engagement des Unterföhringer Helferkreises als vorbildlich. Sich in dieser Weise für freiheitlich demokratische Werte einzusetzen, sei niemals wichtiger gewesen, als in der heutigen Zeit. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) weiß ebenfalls, was er an den ehrenamtlich tätigen Helfern in Sachen Integration hat: „Das große Engagement des Helferkreises ist eine immense Hilfe für uns.“ Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg und Vertreibung hatten verlassen müssen, würden sonst kaum so schnell in diesem Land Fuß fassen können, sagte Kemmelmeyer: „Der Integrationspreis geht definitiv an die Richtigen.“

Neben dem Föhringer Helferkreis empfingen weitere fünf Initiativen aus Feldkirchen-Westerham, Weßling, Rosenheim, Landsberg und München den Integrationspreis von Herrmann. Die Preisträger setzten sich gegen 27 Mitbewerber durch.

