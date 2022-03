Unterföhring weiht seinen 5-Millionen-Euro-Pracht-Stadl ein

Von: Sabina Brosch

Anziehungspunkt: Die Unterföhringer strömen zum Feststadl, einem schicken Holzbau. © Gerald Förtsch

Mit einem mehrstündigen Festakt hat die Gemeinde Unterföhring am Sonntag ihren Feststadl am Etzweg eingeweiht. Ein Herzenswunsch für Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU), Vereine und Bürger.

Unterföhring – Wie zur besten Volksfestzeit strömten die Unterföhringer herbei. Zwei Jahre lang steht er schon, konnte 2020 jedoch coronabedingt nur in kleiner Runde eingeweiht werden. Weiß-blaue Fahnen schmückten das Gebälk des Stadels, die Unterföhringer Blaskapelle spielte auf, der Trachtenverein „Edelweiß“ drehte seine Runden auf dem Parkett und die zwölf Stunden am Grill hängende 70 Kilo-Sau wartete auf die Mittags-Gäste. Kleine Lebkuchenherzen mit Bildern des Stadels, gemalt von Unterföhringer Kindern, wurden verteilt.

Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer zapft mit zwei Schlägen an

Mit zwei Schlägen zapfte Kemmelmeyer an. Sonntägliche Feierstimmung, „denn es wird Zeit, dass wir nach Corona und trotz 18 Tagen Krieg in der Ukraine wieder etwas zum Lachen haben“, sagte Kemmelmeyer. „Endlich gehört er uns“, freut sich Christoph Axenbeck, Vorstand des Unterföhringer Burschenvereins. Sie haben den Stadel in den kommenden fünf Wochen mit der Maibaumwache und vielen begleitenden Veranstaltungen fest in ihrer Hand. „Endlich müssen wir nicht mehr ein Zelt finanzieren. Auf den Stadel haben wir lange gewartet.“

Fraktionen im Gemeinderat waren sich nicht einig

Friede und Freude haben das Projekt allerdings nicht immer begleitet, keine Entscheidung im Gemeinderat war einstimmig, „außer der Nutzungs- und Entgeltordnung“, scherzte Kemmelmeyer in seiner Begrüßungsrede. Die schwer zu schluckende Kröte sind die Kosten in Höhe von knapp 5 Millionen Euro. Oft bekam Kemmelmeyer zu hören, dass er selbst bei den ersten Gesprächen ins Spiel brachte, dass der Stadel für 100 000 Euro realisierbar sei. Das habe sich halt gut gemacht in seinem Wahlprogramm, vermuten einige Stimmen aus den Oppositionsreihen. Auch, dass ihm dieses Wahlversprechen mit das Bürgermeisteramt eingebracht habe.

Biergartenatmosphäre im Außenbereich. © Gerald Förtsch

Herzenswunsch von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer

„Der Stadel ist schon lange mein Herzenswunsch“, sagte Kemmelmeyer. Die PWU brachte im Jahr 2012 den Antrag zum Bau eines Feststadels im Gemeinderat ein und fand keine Mehrheit. Beim erneuten Anlauf zwei Jahre später bekam der Antrag Unterstützung aus den Reihen der CSU und Grünen und wurde mit 17:5 Stimmen angenommen.

Preis steigt von 3,5 auf 5 Millionen Euro

Vier Jahre tat sich wenig, zu viele Aufgaben waren zu stemmen, die den Feststadel von der Prioritätenliste verdrängten. Im April 2018 gab es grünes Licht für den Bau, drei Millionen Euro wurden in den Haushalt eingestellt. Von da ab drehte sich die Preisspirale unaufhaltsam. Im Mai 2019 wurde der Auftrag an die Zimmerei Stark für 3,5 Millionen Euro vergeben. In nur neun Monaten hat das Unternehmen den Feststadel in Holzbauständerweise errichtet: Ein holzvertäfelter Saal für 216 Personen mit mobilen Bühnenelementen, ein Stüberl für 90 Gäste, in dem vor allem die Vereine ihre Treffen abhalten können, beide Räume mit Bar und Küchen. Für das „Urige“ im Saal sorgt das verwendete Altholz aus dem Ende 2019 abgerissenen Wehnerhof. Und seit Juli 2020 wartet der Stadel nun auf Gäste.

Drinnen tanzt der Trachtenverein Edelweiß Unterföhring. © Gerald Förtsch

SPD war für kleinere Lösung

Leer stand er jedoch nicht, der Gemeinderat hielt dort seine Sitzungen ab. So konnte sich auch die SPD-Fraktion an das Gebäude gewöhnen. Von Anfreunden zu sprechen wäre wahrscheinlich zu viel, denn die SPD gehörte von Beginn an zu den größten Kritikern. „Die Idee eines Treffpunkts und Veranstaltungsorts für Bürger und Vereine ist ja an sich nicht verkehrt. Aber den Weg konnten wir so einfach nicht mitgehen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Schwarz.

Genossen ist wegen des Ukrainekriegs nicht nach Feiern

Viel zu überdimensioniert ist der Stadel in seinen Augen. Zwei Holzhütten für den Burschenverein und die Böllerschützen, in denen sie alleine schalten und walten könnten, hätten nach Ansicht der SPD gereicht. Und für größere Veranstaltungen ein extra aufgestelltes Festzelt. „Wir tragen den Stadel jetzt jedoch mit, schließlich ist er ein Produkt eines demokratischen Entscheidungsprozesses.“ Dass seine Fraktion an der Einweihung am Sonntag nicht teilnahm, sei keine Ablehnung des Stadels. „Wir sind aufgrund der aktuellen weltpolitischen Krisensituation einfach nicht in Feierlaune“, betont Schwarz.

Schon zahlreiche Reservierungen für Firmenfeiern

Dass der Stadel bereits zahlreiche Reservierungen für Firmenfeiern habe, bestätigte Bürgermeister Kemmelmeyer. Der Stadel sei kein Bürgerhaus „light“, sondern ein unkomplizierter Veranstaltungsort für Bürger, Vereine und Firmen. „Ich bin mir sicher, er wird sehr gut angenommen und genutzt.“

