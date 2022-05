Zehn Rettungsstationen am Kanal aufgestellt - Gemeinde beklagt schon ersten Vandalismus

Von: Charlotte Borst

Teilen

Rettungsring und Stange: Alle 500 Meter eine Station. © Gemeinde

Die Gemeinde Unterföhring investiert in die Sicherheit und hat am Isar-Kanal Rettungsstationen aufgestellt. Schon nach kurzer Zeit war die erste so beschädigt, dass sie wieder abgebaut werden musste.

Unterföhring – Die Gemeinde Unterföhring hat am Isarkanal zwischen der Leinthaler Brücke und der Brücke der Münchner Straße über den Kanal insgesamt zehn Rettungsstationen installiert. Eine Station wurde schon kurz nach der Installation durch Vandalismus so beschädigt, dass sie wieder abgebaut werden musste. Sie wird in Kürze wiederhergestellt.

Auf jeder Seite des Kanals befinden sich jeweils fünf Stationen in einem Abstand von ungefähr 500 Metern. Die Gemeinde folgt damit einem Wunsch aus der Bürgerversammlung und erhöht die Sicherheit in Unterföhring. Der Umsetzung, die 5000 Euro kostete, gingen intensive Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, der Uniper Kraftwerke GmbH, voraus. In den roten Kästen befinden sich ein Rettungsring mit Wurfleine sowie eine Stange mit Schlaufe, die man beispielsweise aus dem Schwimmbad kennt. Die Gemeinde appelliert: „Bitte rufen Sie auf alle Fälle immer den Notruf 112.“

Bereits Anfang August 2021 hatte die Gemeinde zwischen Isarkanal und Bauhofbrücke einen Säulenkran aufgestellt, mit dem die Feuerwehr rasch ein Boot in den Kanal absetzen kann. Eine Wasserrettung auf dem Kanal wird so deutlich erleichtert. Bei einem Einsatz auf dem Isarkanal muss nun nicht noch in großer Eile ein Lkw-Mobilkran sicher und standfest aufgestellt werden.

Weitere Nachrichten aus Unterföhring und dem Landkreis München finden Sie hier.