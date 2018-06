Zwei schwer Verletzte nach Frontal-Crash - Retter erwartet Trümmerfeld

Bei einem Frontalzusammenstoß kurz nach dem Kreisverkehr zur Dieselstraße in Unterföhring sind ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München und eine 20-jährige Münchnerin schwer verletzt worden.

Unterföhring- Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 20.15 Uhr. Die junge Frau war mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße M-3 von München kommend nordöstlich in Richtung Autobahn A-99, Ausfahrt Aschheim/Ismaning unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr zur Dieselstraße geriet die 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den ihr entgegenkommenden Skoda eines 47-Jährigen aus dem nördlichen Münchner Landkreis, meldet die Polizei. Der 47-Jährige kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, der Skoda prallte gegen zwei Alleebäume und überschlug sich mehrmals, bis er auf dem Dach liegen blieb.

Der 47-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Die 20-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon, musste aber ebenfalls stationär ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M-3 in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich bis kurz vor Mitternacht hin, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale. Die Freiwillige Feuerwehr Unterföhring war mit 41 Kräften unter Kommandant Michael Spitzweg im Einsatz.