Unterföhringer singen an gegen das mörderische Regime im Iran

Von: Andreas Sachse

„Another love“, das sich zum Protestlied entwickelt hat, singen Unterföhringer auf der Bahnhofstreppe. © Dieter Michalek

Beim Protest-Singen des parteiübergreifenden Frauenbündnisses Unterföhring gegen das Mullah-Regime rief die gebürtige Iranerin Ayat Sasan zu Solidarität und Widerstand auf.

Unterföhring – Mit einer Aktion wollte das parteiübergreifendes Frauenbündnis Unterföhring die Proteste im Iran unterstützen. Rund 100 Leute schlossen sich dem Aufruf an, der vor dem Unterföhringer Bahnhof in dem Protestsong „Another Love“ kulminierte.

„Another Love“ von Tom Odell ist der inoffizielle Protestsong des iranischen Widerstands

100 Frauen – und Männer – drängten am frühen Samstagabend auf die in den Himmel weisende Treppe zwischen dem Bahnhof und der Volkshochschule. Gemeinsam sangen sie „Another Love“. Die 2012 von Tom Odell herausgebrachte Ballade hat sich zum inoffiziellen Protestsong des iranischen Widerstands entwickelt. Über den Youtube-Kanal der Volkshochschule (VHS) soll die Aktion den Iran unmittelbar erreichen.

Dritte Aktion des Frauenbündnisses

Die mittlerweile dritte Veranstaltung des parteiübergreifenden Frauenbündnisses in Unterföhring war die bislang intensivste – und das nicht nur, weil Frauen und Männer bei wirklich winterlichen Temperaturen auf den Stufen eng zusammenrückten. Nach dem im Februar im Bürgerhaus gezeigten Film („Die Unbeugsamen“) über Frauen in der Politik und der Lichterkette für die Ukraine im Monat darauf, reihten Mitglieder des Bündnisses 22 Fotografien von bei den Protesten im Iran getöteten Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren vor den Stufen der Treppe auf.

Fotos ermordeter Kinder machen die Aktion noch eindringlicher. Fotos: Dieter Michale © Dieter Michalek

Loser Zusammenschluss der Frauenorganisationen politischer Parteien im Ort

Das Bündnis versteht sich als loser Zusammenschluss der Frauenorganisationen politischer Parteien im Ort. Tanja Gernet von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) war es wichtig, dem Protest „Reichweite zu verleihen“. Der Protestsong soll über den von der VHS zur Verfügung gestellten Youtube-Kanal zeitnah im Iran wahrgenommen werden. Außerdem ermunterte Gernet die Teilnehmer, die Veranstaltung über Facebook, Twitter & Co zu verbreiten.

Mit der Aktion folgte das Bündnis den Iran-Protesten aus der Carolin Kebekus-Show

Mit der Aktion folgte das Bündnis den Iran-Protesten aus der Carolin Kebekus-Show im Oktober und den Protestsingen vor dem Brandenburger Tor und dem Kölner Dom für Ukraine und Iran. Vor dem Singen, das viel mehr geeignet scheint, die Herzen der Menschen zu erreichen als wohlfeile Politiker-Worte, erzählte Ayat Sasan, was der Unterdrückungsapparat im Iran aus ihr gemacht hat und wie sie sich in Deutschland entwickelte. Eine Reihe von Iranerinnen aus Unterföhring und Umgebung schlossen sich der Veranstaltung an.

Seit dem Tod von Jina Mahsa Amini wehren sich die Menschen im Iran

Seit dem Tod von Jina Mahsa Amini, die im Iran zum Symbol des Widerstands wurde, wehren sich die Menschen gegen das zunehmend brutaler vorgehende Mullah-Regime. 24 Jahre erlebte auch Ayat Sasan Unterdrückung in ihrem Heimatland. „Irgendwann denkt man, dass das Leben so ist.“ Sie habe Jahre gebraucht, um hierzulande Heilung zu finden. „Der erste Schritt: Wut zulassen, laut werden. Davor ist man nur eine Leiche, die irgendwie funktioniert.“