Unterföhrings Kohle-Gegner hoffen auf Bürgerentscheid

Seit Jahren kämpfen die Unterföhringer gegen die Schadstoffe des HKW Nord. Sie fordern, die Kohleöfen stillzulegen. Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem Bürgerentscheid an diesem Sonntag.

Unterföhring - Zwar dürfen die Landkreis-Bürger an diesem Sonntag nicht mitstimmen, aber gerade im Münchner Nordosten drücken viele die Daumen, damit der Bürgerentscheid „Raus aus der Steinkohle“, den vorneweg die ÖDP in der Stadt initiiert hat, breite Zustimmung erhält. Doch im Landkreis kam der Stein ins Rollen: Ismaning, Unterföhring und der Kreistag haben schon 2014 die Stadtwerke in Resolutionen aufgefordert, die Kohleverbrennung zu reduzieren.

Wolfgang Stubenrauch ist Vorreiter im Kampf gegen die Kohleöfen im Heizkraftwerk, das er vom Wohnzimmer aus sieht. Dem 72-Jährigen aus Unterföhring liegt der Bürgerentscheid sehr am Herzen: „Ich hoffe, dass viele Münchner abstimmen und nicht reinfallen auf die Argumente der Gegner.“ Ziel des Bürgerentscheids ist es, den Block 2 des Kraftwerks in Unterföhring bereits im Jahr 2022 abzuschalten. Dort werden im Jahr etwa 800 000 Tonnen Steinkohle verbrannt und damit Fernwärme und Strom erzeugt. Aber auch Emissionen: Für 2017 rechnen die Stadtwerke (SWM) mit 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Nach Auskunft der Initiatoren des Bürgerentscheids wird in den Kohleöfen des HKW Nord in Unterföhring mehr CO2 produziert als durch den gesamten Autoverkehr in München.

Nun ist in der Stadt die Luft ohnehin schlecht, aber erst recht im Münchner Nordosten. „Wir hoffen, dass die Münchner für ihre Belange und auch für unsere Belange stimmen, denn Klimaschutz hört nicht an der Stadtgrenze auf“, sagt Johannes Mecke (Grüne) aus Unterföhring. Ein Signal für ganz Deutschland und darüber hinaus erhofft sich Christian Hierneis, Vorsitzender der Münchner Kreisgruppe des Bund Naturschutz: Die Münchner könnten für Aufsehen sorgen, wenn es ihnen mit dem Klimaschutz ernst ist, sagt Hierneis. „Uns läuft so langsam die Zeit davon, um den Klimawandel noch zu begrenzen. Gelingt es uns nicht, den Temperaturanstieg bei möglichst unter zwei Grad Celsius zu stoppen, werden die Folgekosten des Klimawandels die aktuelle Frage nach den Kosten in München verblassen lassen.“

Ein Münchner ,Ja’ zum Kohleaussieg sollte Einfluss auf die laufenden Koalitionsgespräche in Berlin haben. Das wünscht sich Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU). „Es sind ja die Kohlesubventionen, die so ein Kraftwerk wie wir es auf unserer Flur haben, überhaupt noch wirtschaftlich machen. Da ist ein Umdenken in der Bundesregierung dringend nötig.“

Kemmelmeyer ist ein Pragmatiker. Er weiß, dass der Umstieg von Kohle auf Geothermie, wie ihn die Bürgerentscheid-Initiatoren fordern, ein Langzeitprojekt für die SMW wäre. Er hält einen anderen Weg für realistisch: Die Stadt soll zunächst ihren Kohleblock durch ein Gaskraftwerk in Unterföhring ersetzen, das wäre ein erster Schritt zur Schadstoffreduzierung. Schließlich, so Kemmelmeyer, haben die Münchner das auf ihrer eigenen Flur längst gemacht: Das Heizkraftwerk München Süd wird seit Jahren mit Gas betrieben. Und auch für das HKW Nord liegen die Pläne dafür in den Schubladen der SWM. „Gas ist zwar auch ein fossiler Brennstoff, aber im Vergleich zum Kohleblock wäre ein Gaskraftwerk für Unterföhring eine enorme Verbesserung.“ Dadurch würde sich der Schadstoffausstoß halbieren lassen.

Kemmelmeyer widerspricht Behauptungen, dass seine Gemeinde den Bau eines Gaskraftwerke verhindern werde. Im Gegenteil, er sichert den Stadtwerken zu: „Wir werden von unserer Seite her alles für eine schnelle Genehmigung eines Gaskraftwerks tun, und wenn wir Nachtschichten einlegen müssen.“ Auch sein Ismaninger Kollege Alexander Greulich wünscht sich einen Erfolg für den Bürgerentscheid von Herzen: „Die Feinstaubbelastung ist im Norden besonders hoch.“ Das Bewusstsein für den Klimaschutz sei gewachsen“, sagt Johannes Mecke (Grüne). Er ist sehr zuversichtlich, dass die ÖDP auch diesmal Erfolg hat, wie schon beim Nichtraucher-Volksentscheid und bei der Abschaffung des Bayerischen Senats. „Die Leute merken, dass er sich nicht ewig aufschieben lässt.“