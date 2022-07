Ereignisreiches Wochenende für Wasserwacht - Einsätze am Feringasee und Regattaparksee

Viel zu tun hatte die Wasserwacht am Sonntag. © Wasserwacht München

Zwei Einsätze im Landkreis mit gutem Ende liegen hinter den ehrenamtlichen Helfern der Wasserwachten des Münchner Roten Kreuzes. Sie waren am Regattapark- und Feringasee unterwegs.

Ein heißes und einsatzreiches Wochenende liegt hinter den ehrenamtlichen Helfern der Wasserwachten des Münchner Roten Kreuzes. Am Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Schnelleinsatzgruppen vier Mal nacheinander auf Notfälle im Wasser alarmiert, zwei davon im nördlichen Landkreis München.

Badeunfall am Feringasee: Badegäste retten untergehende Person

Gegen 18:30 Uhr schrillten die Funkmeldeempfänger der Wasserwachtler. Eine Person wurde am Regattaparksee in Unterschleißheim vermisst. Die Einsatzkräfte konnten die Person glücklicherweise schnell und wohlbehalten an Land finden. Nur eine Dreiviertelstunde später, gegen 19:15 Uhr, folgte der nächste Alarm. Dieses Mal wurde am Feringasee in Unterföhring beobachtet, wie eine Person untergegangen ist. Drei Badegästen, die sofort reagiert haben, und die untergehende Person aus dem Wasser retteten, ist zu verdanken, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Wasserwacht. So konnten die Einsatzkräfte vor Ort die medizinische Betreuung übernehmen und den Patienten an den herbeigerufenen Rettungswagens übergeben.

Wasserwacht hilft Ruderern bei Meisterschaften an der Regattastecke

Außerdem waren die Ehrenamtlichen am Sonntag am Riemer See und Fasaneriesee unterwegs. Neben den Wassernot-Einsätzen hat die Wasserwacht an den zehn Münchner Wasserrettungsstationen auch sehr viele kleinere und größerer Verletzungen und Erkrankungen medizinisch betreut. Darüber hinaus war die Wasserwacht bei den Ruder-Meisterschaften an der Regattastrecke vor Ort. Dort musste das Wasserwacht-Team zweimal Ruderer aus dem Wasser retten. mm