Vermisstensuche: Wasserwacht setzt erstmals Drohne ein

Blick auf den Bildschirm einer Drohne. © Foto: Wasserwacht Kreisverband München

Erstmals kam bei einer Vermisstensuche am Feringasee die neu angeschaffte Drohne der Wasserwacht Unterföhring zum Einsatz. Eine Mutter meldete gegen 16.19 Uhr ihre sechsjährige Tochter vermisst.

Übung am Feringasee mit Rettungsboot und Drohne. © Kreiswasserwacht München

Landkreis – Die Einsatzkräfte ließen die Kamera über dem Feringasee und seinen Ufern kreisen, während die Mutter an einem Bildschirm in der Station der Wasserwacht an der Suche beteiligt war. Alarmiert wurden auch Feuerwehr und Polizei. Gegen 16.47 Uhr gaben Polizeibeamten Entwarnung. Sie hatten das Kind in der nahe gelegenen Kleingartenanlage entdeckt.

Suchaktion per Rettungsboot

Zuvor hatte die Wasserwacht Unterföhring am Fronleichnamstag per Boot einen erwachsenen Mann gesucht, den seine Frau vermisst gemeldet hatte. Die Helfer fanden ihn wohlauf im See. Er ruhte vom Schwimmen an einer Boje aus, teilt eine Sprecherin der Kreiswasserwacht München mit.

Betrunkenen am Baden gehindert

Am Unterschleißheimer See hat die Wasserwacht am Samstagabend mehrmals vergeblich versucht, eine betrunkene Person am Baden zu hindern. Die Gefahr war erst gebannt, als die alarmierte Polizei die Person mitnahm. Am Riemer See haben sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Badende an Scherben im See geschnitten, die Wasserwacht warnt vor Schnittverletzungen. mm