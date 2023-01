Wahrzeichen oder Klotz am Bein: Unterföhring diskutiert über das alte Rathaus

Von: Carina Ottillinger

Ein Kind seiner Zeit: Das Unterföhringer Rathaus. © Dieter Michalek

Unterföhring ist uneins über einen Abriss des alten Rathauses oder einen Umbau zum Mehrgenerationenhaus. Ist der Betonbau Wahrzeichen oder Klotz am Bein?

Unterföhring – Das neue Unterföhringer Rathaus am Spitz zwischen der Föhringer- und Bahnäckerallee soll im April 2026 seine Pforten öffnen. Nur was passiert mit dem alten Rathaus an der Münchner Straße? Manche sehen in dem charakteristischen Betonbau aus den 70er Jahren ein Wahrzeichen, das es unbedingt zu erhalten gilt. Andere sind für den Abriss des alten Gebäudes. Jetzt beschloss der Gemeinderat ein Mehrgenerationenzentrum für Unterföhring auf der Rathausfläche. Ob in einem Neubau oder im umgebauten alten Rathaus, darüber hat die Debatte gerade erst begonnen.

Seniorenbeirat, Förderverein Soziale Dienste und Nachbarschaftshilfe wollen Mehrgenerationenzentrum

Mit der Verlegung des Rathauses hat der Gemeinderat 2015 gleichzeitig beschlossen, die frei werdende Fläche an der Münchner Straße in die Umsetzung des Unterföhringer Seniorenkonzepts einzubeziehen. Jetzt wünschen sich der Seniorenbeirat, der Förderverein Soziale Dienste und die Nachbarschaftshilfe Unterföhring ein Mehrgenerationenzentrum im Bereich des bestehenden Rathauses. Soziale Institutionen und Beratungsstellen aller Altersgruppen könnten unter einem Dach zusammenkommen. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag in der jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Wohnen, Bildung, Freizeit und Begegnung

Das Projekt ist angelehnt an das Aktionsprogramm „MehrGenerationenHaus“ des Bundministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vorbild ist das „AltenServiceZentrum“ in Eching. Seit 1995 ist das Mehrgenerationenhaus ein zentraler Ort für alle Bürger der Gemeinde Eching. Den Bürgern stehen vielfältige Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Wohnen, Bildung, Freizeit und Begegnung zur Verfügung.

Mehrgenerationenzentrum auf dem alten Rathausgelände

Nach Infobesuchen im Echinger „AltenServiceZentrum“, Bürgerbefragungen und Arbeitskreisen, erarbeitete eine gemeindliche Expertengruppe ein Konzept für ein Mehrgenerationenzentrum auf dem alten Rathausgelände. Es handelt sich nicht um ein Gebäude mit Wohnungen expizit für Menschen verschiedener Altersklassen, sondern um ein Projekt, in dem die sozialen Vereine mit generationsübergreifenden Angeboten wie Arbeiterwohlfahrt, Förderverein Soziale Dienste, Helferkreis, Nachbarschaftshilfe, Seniorenbeirat und weitere eine zentrale Heimat finden könnten. Eine Tagespflege und inklusive Angebote seien vorstellbar.

Standort ist gut geeignet

„Der Standort ist gut geeignet“, sagt Heide Veit (SPD). „Die Nähe zum Feringahaus und zur Schule. Die Größe ist optimal. Die Verbände können sich unter einem Dach besser organisieren.“ Weil die Planung viel Zeit in Anspruch nehme, müsse damit zügig begonnen werden. Ob das Projekt in einem sanierten und umgebauten „alten Rathausgebäude“ oder in einem Neubau realisiert wird, ist noch offen. Zunächst soll ein detailliertes Konzept erarbeitet und über einen endgültigen Namen entschieden werden.

PWU-Fraktion wünscht sich eine Sanierung des alten Rathauses

Die PWU-Fraktion wünscht sich eine Sanierung des alten Rathauses, um ein Mehrgenerationenzentrum zu schaffen. Die Vorteile sieht die Fraktion im Umwelt- und Kostenfaktor. Die Parkanlage und der bestehende Betonbau samt Tiefgarage könnten erhalten bleiben. Das Rathaus sei weitgehend barrierefrei und eine PV-Anlage auf dem Dach mit dazugehörigem Stromspeicher im Keller sei möglich.

Rathaus ist das Herzstück der Gemeinde mit vielen Erinnerungen

Daneben spiele der historisch-soziale Aspekt eine große Rolle. „Das Rathaus ist das Herzstück der Gemeinde mit vielen Erinnerungen“, sagt Gertrud Mörike (PWU). „Ein Unikat mit identitätsstiftendem Charakter. Wir wollen das alte Rathaus und die Parkanlage bewahren.“

Manfred Axenbeck (CSU) ist für Abriss und Neubau für Senioren

Manfred Axenbeck (CSU) sieht kein Mehrgenerationenzentrum auf dem Rathausareal. „Das Gebäude ist viel zu groß. Die alte Feuerwehr würde reichen. Vielmehr sehe ich hier ein Seniorenzentrum. Das alte Rathaus hat eine schlechte Bausubstanz.“ Ansonsten hätte man es sanieren und nicht neu bauen müssen. Er betont: „Ich bin für einen Abriss und einen Neubau für Senioren.“

Udo Guist: Das Rathaus ist das Wahrzeichen von Unterföhring

Insgesamt sind sich die Fraktionen einig: Nicht nur die Kosten sind ausschlaggebend. „Das Rathaus ist das Wahrzeichen von Unterföhring“, sagt Udo Guist (PWU). „Man muss nicht immer alles sofort abreißen.“ Der Wert eines Gebäudes müsse einbezogen werden.

Nutzungskonzept und Kostengegenüberstellung von Neubau und Sanierung

Dennoch wünscht sich die Mehrheit im Gemeinderat ein Nutzungskonzept und eine Kostengegenüberstellung von Neubau und Sanierung. Erst dann könne über das weitere Vorgehen entschieden werden. Bei der Kindertagesstätte in der Schulstraße beschloss der Gemeinderat nach einem Gutachten den Neubau. Beim alten Rathaus müsse aber der emotionale Wert des Hauses miteinbezogen werden.