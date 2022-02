Wegen Brandstiftung: Asylbewerberunterkunft evakuiert

Von: Stefan Weinzierl

Zur Asylbewerberunterkunft an der Bauhofstraße in Unterföhring musste jetzt die Feuerwehr ausrücken. (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Marcel Kusch

Wegen eines Brandes ist die Asylbewerberunterkunft an der Bauhofstraße in Unterföhring evakuiert worden. Ein betrunkener Bewohner hatte sein Zimmer in Brand gesteckt.

Unterföhring - Nach Polizeiangaben waren die Feuerwehr und mehrere Streifenwagen gegen 23.30 Uhr zu der Flüchtlingsunterkunft ausgerückt, nachdem Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung per Notruf die Einsatzkräfte verständigt hatten. Der Grund: Im Obergeschoss hatte ein Bewohner mehrere Kleidungsstücke angezündet und damit das Zimmer in Brand gesetzt.

Weil sich das Feuer schnell ausbreitete, wurden sämtliche Bewohner durch die Einsatzkräfte evakuiert. Während die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festnahm, löschte die Feuerwehr die Flammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gut durchgelüftet hatte, konnten die Bewohner ihre Zimmer wieder beziehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 25-jährigen Afghanen. Der Mann ist der Polizei bereits in Zusammenhang mit Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Betäubungsmitteldelikten bekannt. Warum der Mann sein Zimmer angezündet hat, ist noch unklar. Allerdings ergab ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,5 Promille. Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.